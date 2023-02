Vídeo: bandidos roubam celular de criança de 4 anos em Salvador

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHeloMetrópoles

Seguir o Metrópoles no FacebookSeguir o Metrópoles no TwitterInscrever-se no YouTube do MetrópolesSeguir o Metrópoles no Instagram61 99254-2625

Últimas notícias

Brasil

Distrito Federal

São Paulo

Mundo

Saúde

Vida & Estilo

Grande Angular

Blog do Noblat

Guilherme Amado

Igor Gadelha

Rodrigo Rangel

Mario Sabino

Paulo Cappelli

Leo Dias

Violência contra a mulher

Entretenimento

Celebridades

Gastronomia

Rádio Metrópoles

Esportes

Concursos e Empregos

Economia

Negócios

Sai do Sério

É o bicho

Colunas

Web Stories

Mentor

Reportagens especiais

Vitrine M

Parceiros

Apostas

Quem somosExpedienteTermos de usoAnunciePost PatrocinadoParceirosFale com o Metrópoles Últimas notícias Brasil DF SP Blog do Noblat Guilherme Amado Igor Gadelha Rodrigo Rangel Mario Sabino Paulo Cappelli Entretenimento Leo Dias Vida & Estilo Saúde Esportes Reportagens especiais Brasil

A menina foi roubada em uma avenida do bairro IAPI, em Salvador, enquanto voltava da escola com a mãe Bahia Notícias

10/02/2023 12:47, atualizado 10/02/2023 12:47

Reprodução

Uma criança de apenas quatro anos foi alvo de criminosos no bairro de IAPI, em Salvador. A menina teve um celular roubado na Avenida Leão, quando voltava da escola, na manhã dessa quinta-feira (9/2).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem desce de uma motocicleta e puxa o aparelho da pequena, que estava acompanhada da mãe.

Assista ao vídeo no portal Bahia Notícias, parceiro do Metrópoles.

Mais sobre o assuntoBrasil

Corpo de homem algemado é abandonado por carro em SalvadorBrasil

Vídeo: briga entre passageiros causa confusão e atrasa voo em SalvadorBrasil

Salvador ganha escultura de Iemanjá negra que resgata ancestralidadeBrasil

Músico é assassinado a tiros após sair do trabalho em SalvadorReceba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

roubosBahia

Mais lidas Leo Diashá 1 dia

Especialistas analisam como Luiza ganhava só R$ 2,5 mil, mesmo no augeRicardo Noblathá 3 horas

Golpistas fugiram do acampamento por orientação de militaresGuilherme Amadohá 6 horas

Durante operação federal, governador de Roraima defende garimpeirosLeo Diashá 14 horas

Especialista analisa aparência de Madonna após procedimentos estéticosBrasilhá 4 horas

Anvisa proíbe venda e uso de todas as pomadas para modelar cabelos Últimas notícias Negócios

Bradesco: “Talvez tenhamos concedido mais crédito do que deveríamos”Presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Júnior, comentou os resultados do banco no quarto trimestre, que frustraram o mercado

Brasil

Vídeo: bandidos roubam celular de criança de 4 anos em SalvadorA menina foi roubada em uma avenida do bairro IAPI, em Salvador, enquanto voltava da escola com a mãe

Futebol

Hulk surpreende web após mostrar treino intenso em dia de folgaAs filmagens fora publicadas na manhã dessa quinta-feira (10/2) nas redes sociais do jogador e do clube

Política

Servidores marcam ato contra reforma administrativa da gestão TarcísioServidores públicos de SP reclamam não terem sido incluídos em grupo que discutirá a reforma administrativa proposta pelo governo Tarcísio

Saúde

Varizes ou vasinhos? Entenda as principais diferenças e como tratarVarizes e vasinhos possuem características distintas. Especialista revela as causas e as formas de tratar cada problema

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHelo