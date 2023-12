Vídeo: bando invade casamento, faz arrastão e puxa cabelo de mulher

Reprodução

1 de 1 bandidos fazem arrastão em casamento e puxam cabelo de mulher – Foto: ReproduçãoCinco criminosos armados invadiram uma celebração de casamento, por volta de 22h dessa sexta-feira (15/12). O crime ocorreu em uma casa de eventos localizada no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus (AM). Os assaltantes pularam o muro do local e fizeram um arrastão, levando carteiras e celulares das vítimas.

Encapuzados, os homens anunciaram o assalto e forçaram os convidados a se deitarem no chão e se esconderem sob as mesas, enquanto recolhiam celulares e carteiras.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento começaram a circular nas redes sociais algumas horas após o crime, mostrando a violência da ação durante a festa de casamento. Os bandidos chegam a segurar uma jovem de maneira agressiva.

Um dos assaltantes a agarrou pelos cabelos enquanto os demais vasculhavam o local em busca de pertences dos presentes.

O assaltou durou aproximadamente 5 minutos. A Polícia Militar foi acionada. Ninguém ficou ferido. O caso é investigado pela Polícia Civil.

