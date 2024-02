Vídeo: búfalos são arrastados por mais de 20 km em correnteza no PR

Uma manada de búfalos foi arrastada por cerca de 20 quilômetros em um rio após uma tromba d’água se formar durante uma chuva na altura da serra de Sapopema, no norte do Paraná.

Moradores registraram o momento em que cerca de 10 animais estão presos em uma pedra e outros sendo arrastados rio abaixo por conta da correnteza.

Veja o vídeo:

O caso aconteceu na tarde de domingo (25/2). Segundo a Defesa Civil, além dos animais, uma família com sete pessoas também ficou ilhada no Salto das Orquídeas, ponto turístico da região e foi resgatada após cinco horas.

Búfalos levados pela água Segundo o coordenador da Defesa Civil de Sapopema, Marcio Ribeiro Leme, a tromba d’água surpreendeu a família que estava no Rio Lageado Liso e os animais que estavam atravessando o rio no momento da correnteza.

De acordo com ele, cerca de 40 animais foram levados e 30 conseguiram sair da água, outros 10 foram arrastados e caíram do salto da cachoeira. O cavalo do dono dos animais também foi levado e morreu. O proprietário conseguiu se segurar em uma árvore e sair do leito.

Família ilhada A família com sete pessoas, entre elas uma criança, estava curtindo o local em uma das pedras do salto quando, de repente, foi surpreendida pela força d’água.

Eles foram resgatados por socorristas do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil. Segundo Leme, o local era de difícil acesso e demorou bastante até conseguir resgatar todas as pessoas.

O trabalho demorou cerca de cinco horas. Todos foram retirados da pedra com arranhões e encaminhados para hospitais da região sem gravidade, conforme a Defesa Civil.