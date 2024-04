Vídeo: confira o momento em que Pitel descobre que Buda está solteiro

Giovana Pitel foi a última eliminada do BBB 24 e teve uma grande surpresa durante o quadro Bate-Papo BBB, quando descobriu que Lucas Buda está solteiro e que ela foi o pivô da separação do capoeirista.

No programa, Pitel assistiu a algumas cenas dela com Buda e se explicou: “A gente era muito amigo e acho que nessa gracinha dele de ‘baiana você me bagunçou’, ele ficou pilhado porque a menina Camila não apareceu no vídeo.”

“Acho que desandou um pouquinho, mas é só amizade. Ele é incrível, um cara inteligentíssimo que tive o prazer de conviver. Mas estava muito preocupado com a Camila e com como as coisas estavam aqui fora”, disse Pitel.

Giovanna Pitel, BBB24

Reação de Pitel ao descobrir que Buda está solteiro atiça a web Instagram/Reprodução

Giovanna Pitel BBB 24 (3)

Giovanna Pitel Foto: Reprodução/Globo

Giovanna Pitel BBB 24 (1)

Giovanna Pitel Foto: Reprodução/Globo

Giovanna Pitel BBB 24 (2)

Giovanna Pitel Foto: Reprodução/Globo

Lucas Buda e Pitel

Ed Gama, então, contou para ex-BBB o que aconteceu fora do reality. “A mulher dele foi nas redes sociais e disse que estava solteira. Mas não estimulou nenhuma rivalidade feminina com você”, contou o apresentador.

Apesar da surpresa, a assistente social disse que já esperava. “Eu já imaginava, de verdade quando ela não apareceu. Mas espero que eles fiquem bem.Ele [Buda] fala dela [Camila] com muito amor. Fala da sogra, ou ex-sogra, com muito orgulho. Que eles decidam o que é melhor para eles. Só não cabe a mim, eu acho”, completou.

Veja o vídeo:

a pitel descobrindo que o buda tá solteiro pic.twitter.com/n1DJ3NEmGn

— luscas (@luscas) April 3, 2024