Marvvila anuncia turnê internacional após eliminação do BBB23

Marvvila foi eliminada do BBB23 e já apresenta novidades para a carreira musical. A cantora está com uma turnê internacional confirmada para o segundo semestre deste ano, com shows em Portugal.

“O saldo é extremamente positivo. Estou louca para voltar a cantar e saber que a agenda de shows está lotada me deixa muito feliz. Vou ter a oportunidade de fazer uma turnê em Portugal em agosto”, contou ao gshow.

Apesar de não sair vencedora do reality show, Marvvila está feliz com a caminhada na música. “Levar o pagode para o mundo, ainda mais sendo mulher nesse gênero, é um sonho. Minha missão sempre foi representar as mulheres e trazer mais cantoras para crescermos juntas.”