Vídeo: Daniel Erthal distribui cerveja de graça nas ruas do Rio

Nesta sexta-feira (19/1), Daniel Erthal surpreendeu moradores da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ao parar sua kombi e distribuir cerveja de graça. O ator, que recentemente viralizou na web ao aparecer vendendo bebidas pelas ruas de Copacabana, afirmou numa live aberta no seu perfil do Instagram que está retribuindo todas as coisas que vem recebendo.

Recentemente, Erthal ganhou o veículo e duas máquinas de gelo de um de seus clientes. “Agora vai ser gelo para todos”, disse durante bate-papo na Super Rádio Tupi.

“Teve um cara que eu encontrei aqui, eu botei ele no meu telefone como ‘Thiago Anjo’, foi muito legal… Tinha acabado a bebida e ele pegou o carro dele, levou até o depósito e a gente continuou servindo as pessoas aqui. Ele me ligou aqui e a Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi”, comemorou ao ganhar o transporte numa publicação nas redes sociais.

Porém, em meio a tantas realizações, Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas alegou que Daniel não passou naturalidade em seus desabafos na web, depois que foi procurá-lo para oferecer um trabalho no meio artístico.

“Eu não cheguei a falar com o Daniel. Eu fui na Santa Clara, quando cheguei, tinha um fotógrafo com uma câmera e eu perguntei se ele era jornalista, ele falou que não, que trabalhava para o Daniel. Eu perguntei dele e ele disse que tinha ido comprar cerveja”, começou Gross relatando.

Após passar por Malhação e diversas novelas da Globo e da Record, Daniel Erthal, de 41 anos, viralizou nas redes sociais após mostrar o seu trabalho como ambulante Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, o artista aproveita para publicar diversos momentos de seu trabalho, como fez na última segunda-feira (1º/1) Reprodução/Instagram

E seguiu ressaltado estar decepcionado e que a cena não passou algo verdadeiro: “Passou uns 20 minutos, chegou uma Land Rover branca e saiu uma mulher com um celular na mão, já tipo gravando. Ele [Daniel Erthal] abriu a porta atrás e desceu com três caixas de Heineken. Aí a mulher estava gravando, ele olhou pra câmera e falou: ‘não tem mimimi, não tem mamamá, eu sou empresário’. Aí parece que ele ia falar alguma coisa e gaguejou. Voltou pra frente, deu uma pausa e voltou a gravar desde o início”.