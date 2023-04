Vídeo de 100 dias de Lula explora imagem de governador bolsonarista

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Palácio do Planalto começou a divulgar neste final de semana o material de propaganda dos 100 primeiros dias do governo Lula, que será celebrado na segunda-feira.

O Blog do Noblat teve acesso a parte do material que começará a ser veiculado nas redes sociais do governo e de aliados do PT até segunda-feira.

Num dos vídeos, o governo usa a imagem do governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) num evento com Lula. Os dois se cumprimentam, quando o locutor diz que, agora, “a empatia voltou”. Esse filmete só será veiculado a partir da tarde deste domingo.

Veja o vídeo:

A legenda da imagem exibe que a cena é do repasse de R$ 420 milhões do governo federal a serem destinados aos afetados pela chuva no litoral norte de São Paulo.

O vídeo começa com críticas ao governo Bolsonaro e o locutor, o jornalista Marcos Uchôa, diz que os últimos anos não foram fáceis e cita a pandemia, a alta dos combustíveis e a volta da fome.

E com elogios ao governo atual, que “está sendo respeitado no mundo”, e citações à volta do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e outras ações.