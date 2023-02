BBB23: após vídeo, Gabriel Tavares detalha envolvimento com Anitta

Gabriel Tavares foi eliminado do BBB23 na noite da última terça-feira (31/1) e assistiu a alguns momentos que passou dentro da casa mais vigiada do Brasil. Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, o modelo voltou a falar sobre Anitta a sua relação com a cantora.

“A gente se conheceu na Internet, ela me chamou para ir em um show em Florianópolis. Fui com uns amigos, a gente curtiu. Foi uma coisa muito rápida. A galera acha que tive um romance extenso, foi coisa de uma noite, bem curta”, explicou o modelo a Ana Maria Braga.

Gabriel Fop

Gabriel Tavares no confessionário do BBB23

Gabriel Tavares

Gabriel, participante da Casa de Vidro do BBB23

Gabriel Tavares contou que conheceu a Poderosa durante uma viagem da cantora a Floripa.

Gabriel Tavares contou que conheceu a Poderosa durante uma viagem da cantora a Floripa. “Ela já me respondeu, a gente trocou umas ideias e depois de um mês ela foi para Floripa e me deu um salve. (…) A gente conversou em dezembro. Falamos assim: ‘A gente se encontra no dia que der’. Nessa hora, tremeram as pernas. Eu estava tremendo até encontrar ela”, explicou.

O ex-casa de Vidro aproveitou para comentar sobre os brothers que choraram após a sua saída. “Criei relações de amizades sinceras e a grande parte do grupo conseguiu sentir minha dor, o arrependimento, o quanto fiquei mal com a situação. Minha vontade era ficar, mostrar o que tinha para mostrar mais dias. Foi muito duro e é duro ver essas imagens de novo. Mas faz parte”, explicou.

Por fim, Gabriel contou que deixou o BBB23 de cabeça erguida. “Sabia que seria muito difícil, mas a gente tem que sair de cabeça erguida. Só se aprende caindo”, completou.