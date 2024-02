Vídeo: em festa do PCC, Danone dança com fuzil e dá tiros para o ar

São Paulo – Em vídeo que circula pelas redes sociais, o traficante Danone, morto pela Polícia Militar nesta sexta-feira (16/2) no Guarujá, aparece dançando com um fuzil em uma festa do Primeiro Comando da Capital (PCC). Rodrigo Pires dos Santos, de 40 anos, é apontado como torre da facção no Guarujá uma espécie de gerente regional do PCC. Na hierarquia da organização criminosa, ele só prestava contas ao “sintonia final” da Baixada Santista.

Nas imagens, ele aparece dando tiros para o ar cercado por vários homens armados e com sinalizadores ao som de funk.

Segundo a Polícia Civil, Danone foi morto durante confronto com policiais do Centro de Operações Especiais na comunidade Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá. Outros dois suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, também foram mortos na ocorrência. O caso será registrado na Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos.

danone-pcc-guaruja

Rodrigo Pires dos Santos, conhecido como Danone, torre do PCC no Guarujá, foi morto em confronto com a PM Reprodução

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, comemorou o resultado da ação policial em seu perfil no Instagram.

“Integrante de organização criminosa, ele atuava no tráfico internacional de drogas e é suspeito por envolvimento em atentado contra a vida de agentes públicos. Ele era o líder do grupo que foi flagrado atirando contra uma embarcação da Receita Federal em 2015, foi indicado como um dos integrantes na morte do sargento Fukuhara no ano de 2012”, afirma o secretário.

“Em novembro de 2023 após Operação da Policia Civil e Marinha, Danone conseguiu fugir e em sua casa juntamente com esposa foi encontrado um fuzil, duas pistolas e vasta quantidade de entorpecente”, completou.

25 mortos Com a ocorrência desta sexta-feira (16/2), o número de mortes em incursões policiais na Baixada Santista chega a 25 desde 28 de janeiro, quando teve início uma nova operação de repressão à criminalidade na região. Ela foi deflagrada um dia após a morte do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, baleado em uma comunidade em Santos.