Vídeo: em tratamento nos EUA, Diego Alemão pega ondas com a namorada

Em tratamento nos EUA após ser preso por posse ilegal de arma, no fim do ano passado, Diego Alemão tem compartilhado com seus seguidores alguns momentos nas redes sociais. E, na manhã desta segunda-feira (19/2), o campeão do BBB7 mostrou que o coração vai muito bem, obrigado.

Nos stories do Instagram, o empresário apareceu, descontraído, ao lado da namorada. O casal estava à caminho do mar para pegar umas ondas, já que Francine Freire, a eleita do rapaz, é skatista e surfista.

“Minha mochila. Olha as ondas. Supercedo, viemos ver o mar. Andar na areia nem pensar, né?”, brincou ele com a namorada, que estava montada em suas costas e lhe deu um beijo.

Prisão em flagrante A prisão em flagrante do ex-BBB Diego Alemão, de 42 anos, movimentou o Rio de Janeiro, no fim de setembro do ano passado. O empresário foi detido dentro de um táxi, no Leblon, após ser visto entre a Avenida Visconde de Pirajá e a Rua Gomes Carneiro, em Ipanema, com um revólver.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual a coluna teve acesso, policiais militares foram acionados por pedestres que testemunharam Alemão com a arma em punho, afirmando que “iria efetuar disparos”. Porém, quando a polícia chegou ao local, ele já havia entrado em um táxi.

“Chegando ao local, a guarnição foi informada de que o indivíduo havia entrado em um táxi Duster. Fizeram um cerco e conseguiram identificar o carro, realizando a abordagem na Avenida Delfim Moreira, no Leblon”, informou o registro na delegacia.

Os agentes ainda revelaram que, com Alemão, “foi encontrada a arma de fogo, um revólver calibre 32, da marca Taurus, com 2 munições no tambor, na parte de trás do banco do carona”. Pontuaram ainda que, “além das duas munições, mais 6 na cartucheira do coldre”.

Ainda de acordo com o relato do caso, quando os policiais encontraram a arma no carro, Diego Alemão negou que fosse dele ou do taxista. Mas o condutor do veículo afirmou que o ex-BBB havia embarcado com o revólver e que “na rua há câmeras e Diego estava apontando a arma para todos na região”.

Os dois foram conduzidos à delegacia e apenas lá o empresário assumiu que a arma era dele. Depois disso, não falou mais nada.

O registro da ocorrência foi feito na 14ª DP (Leblon). De acordo com o G1, uma fiança de R$ 4 mil foi determinada para a libertação do ex-BBB, mas até a publicação desta reportagem ele ainda estava preso.