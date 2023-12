Babu abre o jogo sobre ir para A Fazenda: “Todo mundo tem seu preço”

Babu Santana foi o primeiro convidado do podcast Conta para Ivy, apresentado por Ivy Moraes, nesta sexta-feira (16/12). Os dois estiveram juntos no BBB20 e a modelo acabou virando meme após votar muitas vezes no ator para ir ao Paredão.

No bate-papo, os dois relembraram a época do confinamento, Babu relembrou os perrengues que passou na vida antes da fama e chegou a revelar se toparia participar de outro reality como A Fazenda, da Record TV.

“Estão perguntando se eu participaria de outro reality. Se o que você está me catucando é o que eu tô pensando. Eu participaria pela cifra certa, porque todo mundo tem seu preço. Eu sou desses. Fica a dica. Se tiver uma cifra maneira, estou dentro”, disse ele.

Ivy ainda chegou a alertar Babu que, em A Fazenda, é uma “quebradeira de pau”. No entanto, nem isso desanimou o artista. “Ah amiga, mas se tiver a cifra certa, eu vou entrar um anjinho”, declarou ele.

Babu Santana

Babu esteve no BBB20 Divulgação

Babu Santana

Ele é ator Divulgação

babu-globo

NO BBB20, Babu Santana brigou por causa de biscoito e até feijão divulgação/ globo

Babu

Ele foi um dos destaques do BBB20 Reprodução/Instagram

Ivy Moraes (Reprodução: Instagram)

Ivy Moraes (Reprodução: Instagram) Ivy Moraes (Reprodução: Instagram)

Ivy Moraes dá gargalhada e refaz meme do BBB no Power Couple Brasil

Ivy Moraes dá gargalhada e refaz meme do BBB no Power Couple Brasil Record TV/Reprodução

Ainda na entrevista, Babu Santana relembrou sua trajetória. “Eu criei três filhos com muito suor. Rompi barreiras e paradigmas. Sou um homem preto, gordo, favelado e estrelei novelas da Globo, estrelei filmes e ganhei prêmios internacionais e não foi pedindo para ninguém, foi ralando, trabalhando para c*ralho. Sou um homem totalmente fora dos padrões e vou para novela”, disse.

Babu continuou: “Eu nunca vou esquecer. Eu era protagonista da peça. Só que teatro não dá dinheiro. Eu e um amigo para gente ter um dinheiro a mais, a gente pintou um apartamento de três andares. Era final de ano, o cliente queria aquilo entregue, a gente virou dois dias”, recordou.

Conciliando esse trabalho com os ensaios da peça, Babu contou que chegou a ficar doente de tanto trabalhar. “Nessa época, quando a gente estava estreando a peça, eu tive uma anemia profunda. Fiquei doente de tanto trabalhar”, comentou.

Apesar de ter conseguido mudar totalmente sua vida financeiramente depois do reality, o ator confessou sentir falta de oportunidades. “Ainda sinto falta de convites para fazer o que sei fazer de melhor, que é atuar”, declarou.

Assista a entrevista de Babu e Ivy aqui.