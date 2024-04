Vídeo: Fernanda explica por que não se despediu de Davi

Depois de servir uma torta de climão no Café com o Eliminado, nesta segunda-feira (1º/4), No Mais Você, com Ana Maria Braga, Fernanda Bande atendeu alguns fãs na porta do Projac, que além de tietarem a moça, perguntaram alguns detalhes sobre o reality da TV Globo.

Num vídeo que circula nas redes sociais, a ex-BBB é questionada sobre por que não se despediu de Davi Brito, ao ser eliminada nesse domingo (31/3), com mais de 55% dos votos do público. Inclusive, essa foi uma das maiores dúvidas dos telespectadores do reality.

“Fernanda, a gente gosta é da polêmica. Por que você não abraçou o Davi na hora de ir embora?”, perguntou uma pessoa. Entretida tirando fotos, a confeiteira ficou em silêncio. “Por que não abraçou o Davi ontem, na hora da despedida?”, insistiu. “Porque eu não vi, não vi. Foi muito rápido, gente, muito rápido”, explicou.

Mais cedo, Bande foi um dos assuntos mais comentados depois da treta que se instalou na conversa entre ela e Ana Maria. Ácida e debochada, Bande ainda recebeu uma enxurrada de críticas dos internautas, que não gostaram do tratamento que ela deu para a veterana.

“Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?”, falou Ana, se referindo ao jogo de convivência. “Não! Então a gente não assistiu ao mesmo programa. Tive sim bons momentos, por exemplo, com a Pitel, que construí algo além dali”, rebateu Fernanda.

Fernanda Bande Foto: Instagram/Reprodução

Fernanda: Videogame, 5 mil reais em eletrodomésticos, 45 mil reais em dinheiro e uma adega Foto: Reprodução

Fernanda Bande Reprodução

Fernanda no BBB24 Foto: Reprodução

Em outro momento, ela comentou sobre o motorista de aplicativo, que segue confinado e disputando o prêmio de R$ 3 milhões. “Esse eu votaria para fora da casa”, falou depois de ver a foto do rapaz. Curiosa, Ana seguiu: “Ué, por quê?”. É pra falar o que eu penso, né? Ou é pra falar o que a gente já tá sabendo?”, alfinetou.