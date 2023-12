Vivendo affair, MC Guimê abre o jogo e revela vontade de namorar

MC Guimê usou as redes sociais para atualizar o estado civil após botos de que estaria namorando com a influenciadora Laura Suede. O artista, que se divorciou de Lexa recentemente, afirmou que está solteiro.

“Não estou namorando com ninguém, pessoal. Aliás, adoraria… Mas estou solteiro, é isso”, escreveu. Laura trancou as redes sociais após o surgimento do boato para preservar a intimidade e evitar ataques dos internautas.

Namoro de Lexa Ao contrário do funkeiro, Lexa engatou um novo relacionamento rapidamente com Ricardo Vianna. Os dois assumiram o affair no final de outubro e oficializaram em novembro. “Pisciana, né mores. Bora ser feliz! Conheci esse gato em Noronha e peguei para mim”, escreveu na legenda de um vídeo com vários registros do novo casal. Eles ficaram juntos pela primeira vez na ilha localizada em Pernambuco, durante uma viagem com amigos.

Apesar disso, receberam muitas críticas porque o rapper afirmou ter sido traído pela artista. Nas redes sociais, a cantora desabafou. “Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um ‘homem’ acham absurdo! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim sendo que eu não fiz nada contra ninguém…”, queixou-se.