Vídeo: homem de 46 anos reage a assalto e é baleado no Itaim Bibi

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida de câmera de segurança mostra homem brigando com bandido durante tentativa de assalto no Itaim – Metrópoles – Foto: ReproduçãoSão Paulo – Um homem de 46 anos reagiu a um assalto e foi baleado no Itaim Bibi, bairro nobre na zona oeste de São Paulo, na noite dessa quinta-feira (22/2).

O suspeito, armado e com roupas de motociclista, tentou roubar o celular da vítima rua Guararapes. O homem reagiu ao assalto e foi baleado. Após o tiro, o assaltante fugiu com o celular roubado.

Câmeras de segurança do local registraram o momento da abordagem, por volta das 19h30.

O suspeito fugiu em uma moto com o celular da vítima em seguida. Um outro homem, que estava com sua família em um carro próximo ao local, aguardou a fuga e prestou socorro ao baleado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de SP (SSP), a vítima foi levada ao Hospital Santa Paula, onde permanece internada.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 27° Distrito Policial do bairro.

