Casal de mulheres denuncia agressão por homofobia em bloco na Bahia

Casal estava no bloco de pré-Carnaval Furdunço, em Salvador. Uma delas foi atingida com soco no rosto 12/02/2023 19:49, atualizado 12/02/2023 20:00

André Carvalho / Bahia Notícias

Um casal de mulheres foi agredido em Salvador (BA), durante um bloco de pré-Carnaval neste domingo (12/2). Elas participavam do circuito Orlando Tapajós, durante a realização do Furdunço.

Segundo pessoas que estavam no local, uma das mulheres foi atingida por um soco no rosto, o que causou um sangramento. A vítima alega que o motivo da agressão foi homofobia.

