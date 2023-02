Saiba como surgiu o Kiss Army, fã clube da banda Kiss pelo mundo

Com milhares de fãs ao redor do mundo, a banda Kiss, que se apresenta em Brasília no dia 18 de abril, no Metrópoles Music, na Arena BRB Mané Garrincha, tem um mega fã-clube: o Kiss Army. Em entrevista publicada recentemente, o vocalista e guitarrista Paul Stanley abordou a grande dedicação dos fãs do Kiss e trouxe à tona uma curiosa versão do surgimento da legião de fiéis admiradores.

Compre o ingresso do show no site da Eventim – clique aqui para acessar.“Quando outras bandas dizem que seus fãs são os melhores do mundo, eles só dizem isso porque sabem que não são. Esses são os melhores fãs, e sempre foram. É por isso que é chamado de Kiss Army (Exército do Kiss): porque começou como um exército de voluntários.”, contou.

O músico ainda se aprofundou na história da fundação do Kiss Army. Nascido graças a mobilização de admiradores contra o boicote de uma rádio, o grupo, mais tarde, em 1975, se tornou o fã-clube oficial da banda.

Kiss Deep Purple 2

Bandas Kiss e Deep Purple se apresentam no Metrópoles MusicDivulgação

Kiss durante show em Verona

Kiss durante show em Verona Francesco Prandoni/Getty Images

Kiss 2 home

KissFoto: Divulgação

Show do Kiss no Alianz Parque, em São Paulo

Vocalista do Kiss, Paul StanleyRicardo Matsukawa/Divulgação

Kiss 5

Banda KissRicardo Matsukawa/Divulgação

“Não começou conosco, começou com um bando de caras em Terre Haute, Indiana (Estados Unidos), que queriam que a música do Kiss tocasse em uma estação de rádio que não tocava. E eles foram até a emissora e disseram: ‘Se vocês não tocarem músicas do Kiss até às cinco horas hoje, nós vamos cercar o prédio’. A estação de rádio achou que era mentira”, revelou.

“A estação foi cercada por milhares de fãs e eles começaram a tocar músicas do Kiss. Esse foi o começo do Kiss Army. Os melhores exércitos são os voluntários e vocês são a prova. Amamos vocês e não estaríamos aqui sem vocês, então Deus abençoe a todos vocês”, finalizou Paul Stanley.

Metrópoles MusicO primeiro show do Metrópoles Music foi realizado em novembro de 2022 e teve como atração principal a banda de rock indie The Killers. Eles subiram ao palco da Arena BRB Mané Garrincha e levaram a plateia à loucura. Além de apresentar hits marcantes, os estadunidenses fizeram uma performance cheia de luzes e efeitos, encerrando a grande noite, que também contou com Capital Inicial, Raimundos e Jovem Dionísio.

Em 2023, além de Kiss e Deep Purple, o Metrópoles Music anunciou que trará o show da banda Il Volo, em 14 de março, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Saiba onde comprar os ingressos para o Metrópoles Music com Kiss e Deep PurpleCompre o ingresso do show no site da Eventim – clique aqui para acessar.

Você pode conferir mais detalhes sobre setores, preços e condições de pagamento no site da Eventim.

Os ingressos também podem ser adquiridos na loja da Eventim, que fica na garagem do Brasília Shopping e funciona das 10h às 22h (segunda a sábado); e das 13h às 19h (domingo e feriado).

No link www.eventim.com.br/meia-entrada, os interessados poderão saber quem tem direito ao benefício da meia-entrada e os documentos comprobatórios solicitados na venda e no acesso ao evento. Haverá venda para meia-entrada social.

Acompanhe o Metrópoles e siga as redes sociais do grupo de comunicação para ficar por dentro da programação de espetáculos.