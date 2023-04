Vídeo: Ivan Lins se emociona ao “Novo tempo” tocar para Lula na China

O cantor Ivan Lins afirmou, nesta sexta-feira (14/4), que está “muito emocionado” pela música “Novo tempo”, lançada por ele em 1980, ser usada na recepção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Praça da Paz Celestial, em Pequim. “Estou muito emocionado! Vocês não imaginam o quanto isso significa para mim e para o Vitor [Martins]”, tuitou.

Lula embarcou na sexta-feira da semana passada para visitar o principal parceiro comercial do Brasil, a China. O motivo da viagem é estreitar os laços entre os dois países, com acordos comerciais e de investimentos e melhorar as relações institucionais após quatro anos do governo de Jair Bolsonaro (PL).

A canção foi escolhida após sugestão do Itamaraty, para representar o novo tempo na relação entre os países.

“Agora ecoa novamente [a música], doando sangue e alma para que nosso renovado presidente [Lula] consiga nos levar de encontro ao nosso verdadeiro país, nossa pátria querida e povo amado. Nós lutamos, damos o nosso melhor e ficamos indignados porque amamos”, disse o cantor.

5 anos depois! E que agora ecoa novamente, doando sangue e alma para que nosso renovado Presidente consiga nos levar de encontro ao nosso verdadeiro país, nossa pátria querida e povo amado. Nós lutamos, damos o nosso melhor e ficamos indignados porque amamos. (Continua)

— Ivan Lins (@ivanlinsoficial) April 14, 2023

Trecho da Música

Lançada em 1980, na última década do regime militar, a música fala da esperança apesar da dor, da “força bruta” e que um novo tempo virá. A ditadura militar brasileira foi de 1964 a 1989.

“No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos”, diz a primeira estrofe da música. “No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta”, diz outro trecho da música.

Apesar da alusão à ditadura, a China não é um regime democrático. O partido comunista chinês foi fundado em 1921 e assumiu o poder em 1949.