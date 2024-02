Com convite de Marlene Mattos, Bruno Di Simone estreia na Rede TV!

Um passarinho verde contou para esta colunista que o elenco do Caldeirão da Fofoca, quadro do programa Geral do Povo, apresentado por Geraldo Luís na Rede TV!, vai ganhar um reforço a partir do próximo domingo (25/2). Bruno Di Simone, do Na Real, transmitido pelo YouTube, será mais um dos fofoqueiros da bancada, que já conta com Alessandro Lobianco e Leão Lobo.

Uma fonte exclusiva desta jornalista contou que o Di Simone recebeu o convite diretamente de Marlene Mattos, por WhatsApp, depois de contatá-lo pelo Instagram. Após a conversa online, os dois se reuniram e fecharam juntos o novo trabalho. Para quem não sabe, ela é quem dirige o dominical exibido pela emissora de Almicare Dallevo Júnior.

Ao saber da novidade, a coluna Fábia Oliveira bateu um papo exclusivo com Bruno, que confirmou a informação e comemorou o novo contrato. “Eu, por exemplo, vou trazer as polêmicas, né? Porque eu quero é treta, eu quero é confusão. Bagunça é para os fracos, eu quero é confusão. Eu quero é confusão e gritaria”, falou aos risos.

Em seu canal, Bruno Di Simone entrevista celebridades como Rafael Ilha, Cariúcha, Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro, onde tem quase 80 mil inscritos e mais de 5 milhões de visualizações. No Instagram, reúne mais de 208 mil seguidores.

