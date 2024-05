Vídeo: Jenny Miranda faz a fila andar e está de namorado novo

A fila andou para Jenny Miranda. Cinco meses após se separar de Fábio Gontijo, a influenciadora está de namorado novo e a coluna revela tudo, com exclusividade, para vocês, queridos leitores.

A gente descobriu que a ex-participante de A Fazenda 15 está se relacionando com Eduardo Santos, de 34 anos, e, inclusive temos vídeo e foto dos dois juntinhos. O rapaz é modelo, influencer e consultor de imagem. Os pombinhos se conheceram há 2 meses, durante uma passagem de Jenny Miranda por Belo Horizonte, Minas Gerais.

“Trocamos algumas conversas, vi que ele me agradava em todos os sentidos: a beleza, a forma de me tratar e de falar comigo. E, aí,,ele me pediu em namoro por telefone mesmo (risos). E eu aceitei. Como não queríamos namorar à distância, e eu sou muito intensa e ele também, decidimos dele vir ficar comigo aqui no Rio. Ele chegou essa semana de vez”, detalhou a ex-peoa.

Jenny Miranda e Eduardo Santos posam juntos para selfie no elevador Arquivo Pessoal

Jenny Miranda e Eduardo Santos posam juntos e sorridentes no Rio de Janeiro Arquivo Pessoal

Jenny Miranda posa, sorridente, durante um evento Instagram/Reprodução

Após ser acusada de agressão, Jenny Miranda deixa imóvel do ex-marido Reprodução/Instagram

Jenny Miranda assina divórcio e comemora: “Nova solteira do pedaço” reprodução

Vídeo: Jenny Miranda se revolta com críticas por morar na casa do ex Instagram/Reprodução

Jenny Miranda solta o verbo após ser internada e intubada Reprodução

“Mãe de mídia”, dispara Jenny Miranda contra Gretchen; Reprodução

Jenny em A Fazenda 15 Reprodução

Jenny Miranda se presenteia com carro novo: “Realizei um sonho” Reprodução/Instagram

Jenny Miranda em A Fazenda 15

Jenny Miranda está confirmada em A Fazenda 15 Reprodução

Em seguida, Jenny contou como está se sentindo e o motivo de ter decidido contar para todo mundo sobre o novo relacionamento.

“Nunca estive tão feliz e me sentindo completa em tão pouco tempo! Dessa vez, eu tinha decidido namorar mais reservada que não fosse a público. Porém, chegamos em um nível que as coisas estão rolando tão natural que não quero mais me privar de postar as coisas com ele. E agora ele morando aqui não íamos conseguir esconder por muito tempo!”, relatou ela, em um bate-papo com a coluna.

A separação de Fábio Gontijo Jenny Miranda e Fábio Gontijo não formam mais um casal. A notícia foi confirmada pela própria influenciadora, no fim do ano passado, pelos stories do Instagram. Ela apareceu chorando, contou que a decisão partiu do médico e garantiu que não tem traição envolvida.

“Oi, gente. Boa tarde. Bom dia, né? Seguinte, acabei de desembarcar do navio [do Alexandre Pires que os dois estavam curtindo juntos]. Queria estar vindo postar bastante conteúdo pra vocês, mas infelizmente eu tô tendo que me posicionar, mesmo na situação que eu me encontro, porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele”, começou.

Em seguida, Jenny deu a notícia: “E eu vim anunciar pra vocês que a gente não é mais um casal. Em respeito a nossos fãs, as pessoas que gostam da gente, nossas famílias. E, né, pra quem não gostava, pra quem desejava que isso acontecesse, que fosse acontecer, aconteceu”.

E confirmou de quem foi a decisão: “Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele. Não fui eu que larguei dele. Que ele me ajudou no momento que ele ficou do meu lado enquanto eu tava na Fazenda. Realmente ele ficou”.

Em outro vídeo a ex-peoa continuou falando sobre o apoio que recebeu do agora ex-marido: “Realmente, ele me apoiou muito, mas ele decidiu isso, gente, eu não posso fazer nada. É uma decisão dele, e o que dois não querem, um não briga. Então, eu tenho que respeitar. Eu só tô comunicando vocês agora porque eu não vou mexer no meu Instagram, eu não vou tirar as fotos, eu não vou tirar minha aliança, ele já tirou a dele, mas eu não vou tirar enquanto eu não achar que é o momento certo pra mim”.

E seguiu: “Eu tenho que viver isso, eu tenho que passar por isso e quando eu achar o momento certo, eu vou lá, eu tiro as fotos, eu tiro a aliança, mas por enquanto eu não vou fazer isso. A gente é casado no papel, a gente é casado na igreja, é um casamento que se acaba, então é isso. Eu só vim comunicar vocês pra depois vocês não falarem que fui eu que fiz, que eu que terminei, que ele esteve do meu lado e eu não dei valor”.

No fim, ela corrigiu o que tinha falado antes: “Gente, eu falei até uma frase errada, que eu tô nervosa, o que dois não querem, um não briga. É o que um não quer, dois não brigam. Vamos ver se isso vai permanecer, se vai ser isso mesmo”.

Jenny finalizou afirmando que não houve traição: “Deixar bem claro que não tem nada de traição. Foi uma decisão, só. Só pra não ficarem achando coisas na cabeça de vocês e falando besteiras”, encerrou.

Depois desse anúncio de rompimento fofo, os dois começaram a trocar farpas pelas redes sociais e o médico acusou a ex-mulher de agredi-lo.