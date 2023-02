Vídeo: Michelle surge em campanha do PL por segurança no Carnaval

Na primeira ação como presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro pediu respeito no Carnaval. A campanha da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro visa conscientizar sobre assédio.

“O carnaval é uma tradição do nosso país. É um momento esperado por muitos para se divertirem. Todos que gostam e desejam têm o direito de aproveitar as festas, mas não podemos esquecer que é preciso respeitar o espaço do outro”, diz Michelle no vídeo.

A ex-primeira-dama também incentivou denúncia em caso de assédio. “A segurança de todas as pessoas precisa ser garantida. Se você for vítima de assédio, denuncie. Você não está só. Disque 190 para emergência e 180 para investigação. Fiquem atentos ao tema deste ano: ‘Minha fantasia não é um convite’. Não é não!”, conclui.

Veja o vídeo compartilhado pelo PL:

Michelle foi contratada, no início do mês, para comandar o PL Mulher. O cargo renderá remuneração média compatível com os vencimentos de uma deputada federal, em torno de R$ 33,7 mil. Além disso, a ex-primeira-dama fará viagens representando a legenda em eventos.

Desde que chegou dos Estados Unidos, a ex-primeira-dama tem participado de encontros e reuniões do partido. Michelle esteve no jantar convocado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, às vésperas da eleição da Mesa Diretora de Senado e Câmara.