Vídeo monitoramento flagra momento do assalto no centro de Itamaraju

As imagens do sistema de vídeo monitoramento de uma empresa próxima da unidade correspondente bancário, flagrou o momento do assalto.

Criminosos armados anunciaram o assalto, onde atiraram contra um dos funcionários.

A vítima foi atingida num dos membros e necessitou de cuidados médicos. A polícia da 43ª CIPM, prontamente esteve no local e rondas foram intensificadas na tentativa de localizar os autores do crime.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 0739861-0065 e (73) 3294-5980. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.