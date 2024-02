Vídeo: motociclista atropela bandido que parou na rua para assaltá-lo

Reprodução

1 de 1 Imagem de homem parado no caminho de motociclista – Metrópoles – Foto: ReproduçãoSão Paulo — Um motociclista atropelou um homem que parou na sua frente com uma arma na mão, em Santo André, no ABC paulista, nesse domingo (11/2). O assaltante fez a abordagem a pé e a vítima reagiu passando por cima dele com o veículo.

Uma câmera acoplada no capacete do motociclista registrou o momento em que ele entra em uma alça de acesso à Avenida Prestes Maia. No meio desse trecho, um homem aparece segurando uma arma em um das mãos, e com a outra gesticulava para que a vítima parasse.

Em questão de segundos, o motociclista decide não reduzir e avança com a moto sobre o assaltante. Não é possível ver o criminoso nas imagens depois do atropelamento.

A vítima não registrou boletim de ocorrência na delegacia, segundo informou ao SBT.

