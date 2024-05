Vídeo: motociclista se acidenta em espetáculo no globo da morte

Reprodução

1 de 1 Motociclista sofre acidente durante espetáculo no Globo da Morte em circo/ Metrópoles – Foto: ReproduçãoUm motociclista sofreu um acidente enquanto se apresentava no globo da morte em um circo, em Campo Grande, nessa quarta-feira (1º/5). Segundo testemunhas, o artista reclamava de dor na perna. Outros dois artistas que se apresentavam com ele também caíram.

Três motociclistas se apresentavam no globo, quando um deles perdeu o controle da moto e sofreu uma queda. A apresentação exige sincronização entre os participantes. Outros dois motociclistas caíram um sobre o outro. O motociclista ferido foi encaminhado para o hospital.

Veja a reportagem e o vídeo no TopMídia, parceiro da Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?