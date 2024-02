Vídeo: Netinho se irrita com atraso de Xand Avião e abandona trio

Os foliões que estavam na expectativa para seguir o cantor Netinho e o bloco Banho de Cheiro, no sábado (3/2), na Via Folia, em João Pessoa, Paraíba, ficaram a ver navios. Isso porque o baiano se irritou com o atraso de quase 2 horas de Xand Avião, que se apresentaria antes dele, e abandonou o local.

A decisão de Netinho foi mostrada ao vivo pela TV Arapuan, que fazia a transmissão do evento. Nas imagens, é possível ver o artista já dentro da van para sair do local.

Nos comentários da postagem da emissora, alguns fãs defenderam o cantor: “Rapaz, eu tava lá em cima quando ele começou a tocar. Ele falou: ‘Tô aqui desde as 19h50 dentro do trio. Meu contrato era pra começar a tocar as 20 horas. Isso já era 23 horas, pow. Tipo, ele ficou mais de duas horas dentro do trio esperando pra descer. Ele está certíssimo. E ele avisou que não ia fazer o percurso todo porque tava programado o horário e ele vai direto pra Recife que tem show às 13 horas. A galera não sabe e mete o pau. É f*da. Errado não tá. Eu tava ao lado do trio quando ele falou isso. Então, com certeza não tá errado”, afirmou um. “Netinho, eu tiro meu chapéu pra você. Está certíssimo”, apoiou outro. “Também, Xand que chega a hora que dá na telha e os outros é que se virem?”, questionou uma terceira.

Em seu Instagram, Netinho também esclareceu o motivo de ter deixado o local: “Infelizmente, devido a um atraso da parte do nosso contratante, não pudemos começar o show na hora marcada no contrato, que era 19h. Eles ainda pediram para adiar o começo para 20h e nós adiamos”, começou o artista, antes de completar:

“Estávamos prontos no trio elétrico, eu, banda e equipe, às 20h, como combinado. Devido ao atraso do contratado com nosso contratante, fomos impedidos de tocar, ficando prontos no trio elétrico das 20h às 22h36. Fechei esse contrato para cantar por 2h30, terminando 22h30 para dar tempo tomar banho e viajar para o show em Recife amanhã [domingo, 4/2] às 13h30”.

Netinho ainda continuou seu desabafo: “Então, fui pontual e responsável com o contratante daqui, assim como serei pontual e responsável com meu contratante de amanhã, em Recife. Como sempre faço em todos os meus shows. Expliquei tudo detalhadamente no microfone do trio elétrico e o povo de João Pessoa que nos acompanhava, entendeu. Muito obrigado”, encerrou.

Através de sua assessoria de imprensa, Xand Avião se pronunciou sobre o caso: “O cantor Xand Avião reforça que o seu show, realizado na noite de ontem (3/2) em João Pessoa, no Bloco dos Atletas, na Via Folia, não teve atraso por parte do artista”, começou a nota.

E seguiu com os esclarecimentos: “Xand Avião cumpriu rigorosamente todo o cronograma alinhado, previamente, com o contratante, e o acordado foi iniciar o show às 22h e encerrar a apresentação 2h depois. Portanto, o horário foi cumprido e não houve nenhum atraso. O artista reitera seu compromisso e respeito com o público, com o contratante e com todos os outros artistas presentes no evento”, finalizou.