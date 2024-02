Vídeo: Nicolas Prattes e Sabrina Sato surgem juntos em momento íntimo

Que casal, meus amigos… O ator Nicolas Prattes deixou internautas em alvoroço após publicar um vídeo ao lado de Sabrina Sato. Esta é a primeira vez que os dois surgem juntos nas redes sociais desde que os rumores de affair começaram a circular na web.

No vídeo, Nicolas mostra a vista e aparece abraçado com Sabrina, que dá risada. Assista:

Os dois já vinham causando nas redes sociais por postarem fotos no mesmo lugar. Os pombinhos mostraram um macaco sobre uma mesa na sacada de um hotel, sem identificar o lugar.

Ela, inclusive, já chegou a comentar fotos do ator: “Lindo”, escreveu em uma foto de Nicolas sem camisa.

Affair assumido Em 18 de fevereiro, Nicolas assumiu o romance com Sabrina. Em conversa com Gabriel Perline, do IG Gente, o ator se derreteu pela beldade e afirmou que está apaixonado. “É amor!”, declarou.

Sabrina Sato estava solteira desde março do ano passado, quando anunciou sua separação de Duda Nagle, com tem uma filha, Zoe, de 5 anos. Os dois se relacionaram por 7 anos.

Já Prattes terminou há três meses com Luiza Caldi. Na ocasião, ele alegou não ter tempo para se dedicar a um relacionamento sério.

Sabrina Sato Rahal, nascida em 1981, é uma modelo, atriz e apresentadora brasileira. Natural de Penápolis, interior de São Paulo, a jovem ficou conhecida após participar da terceira edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo

Desde criança, Sabrina sonhava em ser artista. Ao longo da infância e adolescência, a modelo fez aulas de balé clássico, teatro, dança contemporânea e cinema. Ao completar a maioridade, tirou o registro de atriz e passou a morar no Rio de Janeiro, onde foi aprovada para estudar dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Reprodução/Instagram

Além de ter participado da novela Cortina de Vidro, do SBT, em 1989, Sabrina também participou da teledramaturgia Porto dos Milagres, integrou o grupo de dançarinas do Domingão do Faustão e foi eleita Garota do Tempo pelo jornal carioca O Dia, em 2000 Reprodução / Instagram

No entanto, foi em 2003 que a paulista fez fama. Após participar do BBB3, onde se envolveu com o participante Dhomini e permaneceu até a oitava semana, Sabrina conquistou o Brasil com seu estilo e carisma Reprodução/Instagram

Após ser eliminada do programa, a Playboy convidou a jovem para posar nua e, no mesmo ano, ela passou a integrar o elenco do programa humorístico Pânico na TV (mais tarde Pânico na Band), onde permaneceu por 10 anos Paulo Dalessandro

Além da carreira como atriz, modelo e apresentadora, Sabrina também já dublou diversos personagens em longas como A Terra Encantada de Gaya e Asterix e os Vikings, e é destaque em desfiles de carnaval. Inclusive, é rainha de bateria e musa de grandes escolas de samba Rogério Fidalgo/AgNews

Sabrina Sato João Viegas/Divulgação

O sucesso de Sabrina fez com que a Record não abrisse mão dela. Leo Franco / AgNews

No entanto, recentemente, a apresentadora anunciou que está deixando a emissora, onde ficou por oito anos, para assumir o comando de Desapegue Se For Capaz, do GNT. Sabrina também assumirá vaga na nova temporada do Saia Justa, que estreia a partir do dia 30 de março @sabrinasato/Instagram/Reprodução

Nas redes sociais, ela fez desabafo e disse ter amadurecido durante o tempo que passou na Record. “É por isso que hoje estou com o coração tão apertado. É um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Tá na hora de eu viver novas histórias, novos desafios. Essa sou eu”, escreveu Reprodução/Instagram

A modelo Sabrina Sato, o ator Duda e a filha deles Zoe Reprodução