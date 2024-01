Fazer um feat com um artista do qual se é fã é o sonho de muitos cantores que estão a menos tempo na música. E foi isso que aconteceu com Brunetta, que gravou uma canção com Pocah e achou que seria um feito para sua carreira. Mas a tão sonhada parceira se tornou uma decepção para a DJ e cantora. Mas calma, querido leitor, que a gente explica tudinho para você.

Acontece que o feat de Brunetta com Pocah na música Mundo se Acabando, lançado na última sexta-feira (19/01), não tem recebido tanto apoio da famosa como a parceira esperava. Em uma conversa exclusiva com a coluna, a DJ desabafou sobre o descaso.

“Esse feat foi um grande passo pra mim. Minhas últimas músicas tinham sido feats com homens e eu quis exatamente me aliar a mulheres referências em feminismo e empoderamento pra mim. A gente sabe como o meio da musica é machista e difícil. A gente já luta a beça nesse meio contra isso e fiquei muito feliz quando ela [Pocah] ouviu a música e topou gravar comigo”, começou Brunetta.

A cantora e DJ recordou como a canção foi enviada para Pocah: “Eu já estava com a música praticamente pronta, mas queria muito um feat com alguém que somasse. Então, enviei pra equipe dela. Ela ouviu e adorou. Marcamos de regravar no estúdio e foi tudo ótimo! Reajustamos a data de lançamento por conta de agenda e pronto”, detalhou.

Camilla Brunetta e Pocah

“Não imaginei que seria ignorado”, diz cantora sobre feat com Pocah Arquivo Pessoal

Camilla Brunetta e Pocah

“Não imaginei que seria ignorado”, diz cantora sobre feat com Pocah Arquivo Pessoal

Camilla Brunetta e Pocah

“Não imaginei que seria ignorado”, diz cantora sobre feat com Pocah Arquivo Pessoal

Camilla Brunetta e Pocah

“Não imaginei que seria ignorado”, diz cantora sobre feat com Pocah Instagram/Reprodução

Pocah-Show-RBD-Vaias

Pocah foi vaiada durante o show do RBD e se manifestou nas redes sociais Reprodução/Instagram

pocah

Pocah

Pocah-EP-Anitta-Mix-Gêneros-Funk (6)

Pocah lança EP com mix de gênero musicais e funk como fio condutor Reprodução/Instagram

Pocah-EP-Anitta-Mix-Gêneros-Funk (5)

E a inspiração em Anitta Ernna Coast

Pocah-Capa-EP-1

sobre a visibilidade do BBB21 Reprodução/Instagram

Pocah-EP-Anitta-Mix-Gêneros-Funk (3)

Além de falar sobre o lançamento, a cantora falou sobre as referências à sua infância e quando ainda era MC Pocahontas Flox

Pocah-EP-Anitta-Mix-Gêneros-Funk (1)

Capa do novo EP de Pocah, Braba é Ela Divulgação

Pocah-EP-Anitta-Mix-Gêneros-Funk (4)

Com referências ao funk antigo, reggaeton, eletrônico e até trap, a cantora traz uma mescla de gênero para compor as cinco músicas do álbu Flox

Em seguida, ela relatou: “Pena que não estou tendo a ajuda de divulgação que eu pensei que fosse ter. Eu entendo que não seja uma música de trabalho dela, sei que estão rolando vários projetos em paralelo, mas realmente não imaginei que o lançamento seria completamente deixado de lado e ignorado”, lamentou.

Mesmo sem a ajuda de Pocah, a música de Brunetta vem apresentando uma boa repercussão nas plataformas de streaming. Segundo ela, apenas 4 dias depois do lançamento, Mundo se Acabando entrou nas playlists Pop Funk e Novidades da semana do Spotify.

“Além disso, a gente conseguiu a capa da playlist funk 150 bpm no TikTok music. Estou superfeliz com isso, mas a divulgação dela também era superimportante pra mim. Não imaginava nem que era possível alguém entrar em uma música e não divulgar absolutamente nada”, contou.

Ainda durante o bate-papo com a coluna, Brunetta definiu como está se sentindo: “Estou chateada com a situação. Como eu disse, eu sei que não é musica de trabalho dela e que estão rolando outros projetos em paralelo, mas me chateia. Me dá a sensação de que talvez eu não seja relevante o suficiente, mas todo mundo começa do mesmo lugar”, declarou.

Brunetta é DJ há mais de 10 anos e começou na vida da música, em 2012, ao criar um evento chamado Festa Vambora, no Rio de Janeiro, e tocando músicas anos 2000: “Com o passar dos anos, fui misturando no meu show o funk, que sempre fez parte da minha sonoridade musical”, relatou.

Ela resolveu começar a cantar e produzir músicas quando a pandemia foi decretada: “Senti que precisava me reinventar para poder continuar na ativa, já que não estávamos fazendo shows”, lembrou.

No fim da conversa, Brunetta falou sobre sua paixão pela arte: “Me dedico muito a todos os meus projetos. Sonho que meu trabalho seja reconhecido e que minhas músicas sejam cantadas por aí. Acho que é o maior sonho de todo artista”, encerrou.