Vídeo: pai de Vanessa Lopes atualiza estado de saúde da tiktoker

Desde que desistiu do BBB 24, Vanessa Lopes não voltou às redes sociais. Ela apenas foi vista almoçando ao lado de sua família em um restaurante, mas ainda não deu uma declaração na internet. Entretanto, Alisson Ramalho, pai da tiktoker, matou a curiosidade dos fãs e publicou um vídeo para falar sobre a filha.

“Prazer falar com todos vocês, espero que estejam todos bem. Estamos aqui em um almoço em família, e gostaria de falar pra vocês resumidamente como foram os últimos dias”, contou. Ele contou que os médicos de Vanessa a aconselharam a ir para lugares em que ela se sentisse bem:

Vanessa Lopes BBB24

Vanessa Lopes Foto: Divulgação

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes

“Faz avaliação psiquiátrica diária”, diz boletim de Vanessa Lopes Instagram/Reprodução

Boletim médico de Vanessa Lopes

“Faz avaliação psiquiátrica diária”, diz boletim de Vanessa Lopes Instagram/Reprodução

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Foto: Instagram/Reprodução

vanessa_lopes_resized_compressed

Vanessa Lopes chora no BBB 24 Reprodução

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes na Farofa da Gkay (Reprodução: Instagram)

Vanessa Lopes na Farofa da Gkay (Reprodução: Instagram)

Vanessa Lopes na Farofa da Gkay (Reprodução: Instagram)

Vanessa Lopes na Farofa da Gkay (Reprodução: Instagram)

Vanessa Lopes na Farofa da Gkay (Reprodução: Instagram)

Vanessa Lopes

“Lugares com natureza, lugares que tenham praia, lugares que ela realmente goste, que ela se sinta bem, possa espairecer, dar uma caminhada. Lugares que ela possa cuidar da saúde física e mental dela, psicomotora”, relatou.

Assim como no boletim médico divulgado no perfil de Vanessa Lopes, Alisson contou que a tiktoker está recebendo acompanhamento médico diário. “Estamos seguindo toda a recomendação dos médicos”, confirmou.

Por fim, ele contou que Vanessa voltará às redes sociais em breve. “Em um curto período de tempo, ela vai responder a todos, voltando às atividades. Ela está retornando às atividades físicas, vai dar tudo certo”, encerrou. Veja o vídeo aqui.

Vanessa Lopes reaparece na web após o BBB 24 Vanessa Lopes foi vista, pela primeira vez após deixar o Big Brother Brasil 24, em uma praia em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. A informação, que circulou nas redes sociais, foi confirmada por Lucas Pasin e pelo Metrópoles.

Essa foi a primeira aparição de Vanessa Lopes desde que desistiu do BBB 24 – na casa, a influenciadora apresentou comportamentos que geraram preocupação no público.

Vanessa esteve em um quiosque da praia de Castelhanos, no último domingo (28/1). O registro foi feito por pessoas que estavam no local. Segundo o Notícias da TV, Vanessa Lopes estava bem e interagiu com admiradores que a abordaram.

Como está Vanessa Lopes? Na última sexta-feira (26/1), a equipe de Vanessa Lopes divulgou um boletim médico da influencer. No comunicado, eles informaram que a influencer estava recebendo tratamento após deixar o BBB 24.

“A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento”, diz o comunicado.

Alisson Ramalho, pai de Vanessa, também tinha se pronunciado nas redes sociais. Ele gravou um vídeo, no qual negou que a família tivesse rompido. Veja o depoimento.

“Quando a Vanessa saiu do programa veio diretamente para nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes neste momento, que demanda atenção e muito cuidado”, afirmou.

Saída do BBB 24 Longe das redes sociais desde quando apertou o botão de desistência do BBB24, Vanessa Lopes. Na casa, a tiktoker já vinha preocupando os participantes e o público com suas reações e atitudes dentro da casa.

“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, afirmou Vanessa Lopes antes de apertar o botão.

Wanessa Lopes vai participar de outro reality Muita gente não sabe, mas antes de entrar no BBB24 — e desistir — Vanessa Lopes gravou um outro reality show, que está previsto para estrear em abril, após o encerramento da casa mais vigiada do Brasil.

Segundo a coluna Sala de TV, do portal Terra, a influenciadora fez uma participação de 24 horas na terceira temporada de Túnel do Amor, apresentado por Ana Clara Lima. Outro ex-BBB que está no elenco é Daniel Lenhardt, que atualmente mora na Colômbia e esteve no Brasil, no fim do ano passado, para participar das gravações.