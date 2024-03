MC Guimê revela novo romance após fim do casamento com Lexa

Seis meses após anunciar a última separação de Lexa, MC Guimê falou, pela primeira vez, sobre um possível novo amor. Cheio de mistério, ele revelou que está com alguém, mas que prefere manter a relação em segredo, por enquanto.

“Está ainda num momento em off [do relacionamento]… Mas é isso, meu coração está [ocupado], está rolando. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo, numa fase bem gostosinha. Estamos bem, graças a Deus”, disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Exclusivo: MC Guimê tem nova derrota em ação por dívida com banco Reprodução

Lexa e Guimê se separaram em 2023

MC Guimê no BBB23 Reprodução/Instagram

Vale lembrar que em dezembro passado surgiram boatos de que ele estaria vivendo um romance com a influenciadora Laura Suede. Entretanto, ele usou uma rede social para esclarecer que estava solteiro. Na época, ele até disse que “adoraria” estar namorando.

Do outro lado do fim do casamento de Guimê, Lexa assumiu um relacionamento com Ricardo Vianna em novembro passado, dois meses após a separação. Agora, os dois estão noivos.

Pela terceira vez, Lexa anuncia o fim do casamento com MC Guimê Lexa anunciou, em 21 de setembro de 2023, o término do relacionamento com MC Guimê. Nos Stories do Instagram, a cantora revelou que eles decidiram dar um ponto final na relação. Essa é a terceira vez que eles terminam o casamento.

“Oi, gente. Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, declarou Lexa.

Essa foi a terceira vez que o ex-casal se separa. A primeira foi no meio do ano passado e eles voltaram antes de MC Guimê entrar no BBB. Entretanto, eles se separaram, novamente, após o assédio do funkeiro. Pouco depois, Lexa anunciou que eles haviam reatado.

Lexa rebate críticas por ter “noivado rápido” com Ricardo Vianna Lexa rebateu as críticas por ter “noivado rápido” demais com Ricardo Vianna. O casal assumiu o romance em novembro do ano passado e o ator pediu a cantora em casamento em fevereiro.

“A gente tem que viver o hoje. E cada um sabe da sua vida. Hoje, eu quero amar e está tudo certo”, declarou, ao Portal Extra. Após a troca de alianças, muitas redes sociais a criticaram por ter noivado com pouco tempo de namoro.

Apesar de terem oficializado a relação, a cantora apareceu sem o anel de compromisso. Entretanto, tudo está bem na relação. “A aliança ficou frouxa. Eu dei para o Ricardo, que voltou primeiro para o Brasil, para ele apertar (risos). Eu ainda não vi o meu noivo desde o pedido”, completou.