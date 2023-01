Vídeo: repórter abandona link para tomar banho de mar ao vivo

O repórter Alexandre Henderson, da Globo, abandonou uma transmissão ao vivo na praia do Recreio (RJ) para tomar banho de mar. A cena foi ao ar no telejornal Bom Dia Rio da última terça-feira (17/1), mas só viralizou nas últimas horas.

Durante o link, às 6h24, o jornalista falava sobre como amava estar na praia. De repente, ele mostrou o figurino com bermuda e blusa de mergulho, entregou o microfone a um colega e correu para a água.

Alexandre Henderson, repórter da Globo, abandona transmissão para mergulhar na praia – Metrópoles

Repórter Alexandre Henderson toma banho de mar durante link da Globo

Repórter Alexandre Henderson durante link, antes de mergulhar

Henderson ainda deu tchauzinho aos apresentadores Flávio Fachel e Silvana Ramiro antes de mergulhar. Os titulares do Bom Dia Rio ficaram boquiabertos com a audácia do repórter.

“Mostra aí que eu estou com o look pronto. Vou deixar o equipamento com o técnico de som, segura meu celular. Vou aproveitar, vou correr para o abraço”, disse antes de largar a transmissão.

“Onde você vai? Ao vivo? Que é isso? Perdemos um repórter! Eu quero ver quem é que tem uma equipe de reportagem que entra no mar nesse Brasilzão! Volta que te mais transmissão!” brincou Fachel.

O jornalista voltou 1 hora depois, com outra roupa e ainda molhado. Assista ao momento em que ele entrou no mar:

A prova que o Rio de Janeiro é surpreendente: o repórter da Globo mergulhou ao vivo na praia durante o link no #BomDiaRio. Impossível não amar o RJ! pic.twitter.com/VGo0tnHdpa

— Fernando Machado (@fernandoluiiz) January 20, 2023