Clube CORREIO garante desconto de 20% no Bailinho de Quinta

No próximo dia 5 (domingo), o Trapiche Barnabé vai receber o Bailinho à Fantasia. A festa, que acontece a partir das 17h, convida o público a abusar do vestuário carnavalesco e soltar a criatividade na hora de compor o look. E os assinantes do Clube CORREIO podem garantir seus ingresso com até 20% de desconto.

“A galera coloca muita energia na hora de elaborar os figurinos. Toda edição a gente é surpreendido com as fantasias”, conta Graco, guitarrista da banda.

No repertório, muita folia e irreverência! As clássicas marchinhas se misturam com axé, frevo e MPB em uma festa que agrada as mais diversas gerações de foliões. Músicas de Armandinho, Gal Costa, Margareth Menezes e Moraes Moreira entraram em sintonia com Duda Beat, Johnny Hooker, Vanessa da Mata e muitos outros artistas em um show dançante e divertido. Os ingressos para a festa já estão à venda no Sympla.

SERVIÇO

Bailinho à Fantasia

Quem: Bailinho de Quinta

Quando: 05 de fevereiro (domingo), a partir das 17h

Onde: Trapiche Barnabé / Av. Jequitaia, 5 – Comércio

Ingressos: Sympla