Vídeo: sniper israelense atira em mulher que segurava bandeira branca

Redes Sociais/Reprodução

1 de 1 atirador de elite israelense atira em mulher – Foto: Redes Sociais/ReproduçãoUm vídeo que mostra o momento em que um atirador de elite do exército israelense alvejou uma mulher palestina que segurava uma bandeira branca na mão, com uma criança do lado, está gerando comoção nas redes sociais.

As imagens são do dia 12 de novembro de 2023, no centro da Cidade de Gaza, e foram obtidas pela agência de notícias britânicas Middle East Eye.

Veja o vídeo abaixo:

Na gravação é possível ver vários civis, a maioria deles mulheres e crianças, caminhando e segurando bandeiras brancas nas mãos — símbolo internacionalmente reconhecido como rendição ou “não disparar”.

À frente do grupo, uma mulher se dirige para uma rua quando o som de um tiro é ouvido. Nesse momento, ela cai no chão, baleada. A criança e outros palestinos que acompanhavam a travessia entram em pânico e se dispersam. Não há informações sobre a identidade da mulher e nem sobre o estado de saúde da vítima.

Com informações de Anadolu Ajansi

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?