Com trabalho remoto, emprego de pessoas com deficiência bate recorde nos EUA

O trabalho remoto, impulsionado pela pandemia, elevou a taxa de emprego de pessoas com deficiência a um recorde histórico no ano passado, nos Estados Unidos. De acordo com a Secretaria de Estatísticas do Trabalho americana, o indicador alcançou 21,3% em 2022, um aumento de mais de dois pontos percentuais em relação a 2021.

O percentual é o maior desde 2008, quando esse índice começou a ser medido, em comparação com os indicadores gerais de emprego no país. Os dados foram divulgados pela Bloomberg.

O retorno dos funcionários aos escritórios, contudo, uma política cada vez mais adotada por empresas em todo o mundo, ameaça os ganhos obtidos pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho em 2022. No geral, pesquisas indicam que elas continuam tendo possibilidades menores de acesso ao emprego e duas vezes mais chances de serem contratadas por meio período.

No Brasil, sete em cada dez pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho, segundo dados divulgados no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).