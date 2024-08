Vídeo: torcida do Vasco xinga Yuri Lima e reação de Iza viraliza

Vascaína de coração, Iza se apresentou, na noite de quarta-feira (21/8), na festa de aniversário de 126 anos do clube carioca e foi surpreendida por um grito de protesto vindo do público.

Revoltados com a traição do ex-namorado da cantora, Yuri Lima, com quem ela vai ter uma filha, os torcedores entoaram xingamentos contra o jogador enquanto a artista tentava falar: “Ei, Yuri, vai tomar no c*”, bradaram.

E bem que Iza tentou mudar de assunto. Enquanto o público gritava, ela perguntou se podia cantar uma outra música: “Se tem uma coisa que vascaíno sabe é ter fé”, afirmou ela, interrompendo a fala para dar risada dos gritos: “Que isso”, falou ela, entre sorrisos.

No Twitter, a reação da cantora divertiu os internautas: “Traição é um negócio que muita gente já sofreu e já causou. Mas porra… O cara foi trair uma cantora amada por muita gente e ainda por cima engravidou a mina e a traiu nessa situação que ela se encontra. Cara tá ferrado pra um sempre”, disse um. “Eo tô passando mal kkkkkkkkkkkkkkkk. Yuri Lima nao é bem-vindo na Barreira do Vasco [comunidade onde o time foi originado e onde fica o estádio]”, comentou outro. “Kkkkkkkkkkkkkkk. Ela tentando sair: ‘Se tem uma coisa que vascaíno sabe é ter fé! É ou não é?’”, postou um terceiro. “Um dos maiores otários do país!”, disparou mais um.

O anúncio da separação Iza usou as redes sociais, no início de julho, para anunciar o fim do seu relacionamento com Yuri Lima. Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora, que está grávida da sua primeira filha com o jogador, revelou a situação.

“Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal”, disse ela.

O pronunciamento veio após o colunista Leo Dias contar, no SBT, que havia descoberto uma traição envolvendo uma famosa. Sem dar nomes, o jornalista disse que não iria expor para respeitar o momento da pessoa, mas que ainda hoje, ela se manifestaria.

No fim da tarde, Iza decidiu publicar o vídeo. “Perdoem o vídeo longo. Mas como se edita o que falar numa hora dessa, né? Tudo o que vou falar sobre isso já foi dito aqui. Agora peço que respeitem o tempo da mamãe aqui. Amo vocês”, escreveu ela.

“Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa… Eu tento viver a minha vida ao máximo, de forma restrita (…) Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa, mas nessa situação, eu não vejo outra solução, não vejo outra saída”, começou dizendo Iza na gravação.

Ela continuou: “Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui e pedir pra vocês respeitarem o meu momento, até porque eu estou grávida e eu nunca pensei passar por isso, mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. É um circo”.

Iza, então, contou que o namorado mantinha conversas com uma mulher com quem já havia ficado no passado.

“Eu tô bem, na medida do possível (…) Ele me traiu, eu não acredito que eu tô falando isso”, disse a cantora ao dar uma pausa. “Ele mantinha conversas com uma pessoa que ele já tinha ficado antes, nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecê-la porque ela quer muito ser conhecida. Conversas em altos níveis e, pra mim, isso já é uma alta quebra de confiança”, disse ela.

E completou: “Chegaram até mim os prints e vão chegar até vocês também. É isso, gente. É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida”.

Iza ainda declarou que preferiu se antecipar antes que começassem a questionar a situação. “Estou dando essa notícia não só pro Yuri, mas também, lamentavelmente, pra família dele, eu peço desculpas a Dona Magna, Seu Edson, que também tão sendo pegos de surpresa. Eu não queria que fosse assim. Mas nesse momento eu achei que deveria me antever e me antecipar”, complementou.

Yuri Lima quebra silêncio após término Horas depois de estourar a bomba do término com Iza por conta de uma traição, Yuri Lima resolveu se manifestar sobre o caso. O jogador do Mirassol respondeu às mensagens do colunista Leo Dias, que descobriu a “pulada de cerca”, no dia seguinte ao escândalo.

Na mensagem, o atleta, que é pai da primeira filha da cantora, resolveu “assumir a culpa” por tudo o que aconteceu, mas afirmou que o contato foi apenas virtual.

“Ela não merecia passar por isso! E, ao mesmo tempo, obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha m*rda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza”, confirmou ele.

E continuou: “E por fraqueza minha acabamos falando aquelas m*rdas, coisas que eu nem sentia de verdade… Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela… A culpa é toda minha! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar put*ria”, assumiu.

No fim, ele ainda se declarou para a ex-namorada: “Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô, de verdade, sem chão. Me sentindo um fraco. E vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes”, encerrou.