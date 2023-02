Vídeo: vereador é investigado por amarrar bombinha em cachorro

Cézar Alves (União Brasil), vereador da cidade de Nova Guarita (MT), é alvo de investigações da Polícia Civil de Mato Grosso. Ele foi filmado colocando uma bombinha na pata de um cachorro. Acredita-se que o vídeo do crime tenha sido gravado na virada do ano, mas começou a viralizar nas redes sociais nesta semana.

Nas imagens, o vereador aparece andando em direção ao cachorro. Ele pega a bombinha e amarra na patinha do animal, que se afasta. Poucos segundos depois, é possível ouvir o barulho do artefato estourando. O estado de saúde do cão não foi divulgado.

