Vídeo: vivendo romance com Ana Castela, Gustavo Mioto invade show da cantora

Gustavo Mioto surpreendeu os fãs de Ana Castela ao invadir o show da cantora, neste fim de semana. Os dois vivem um romance, e o sertanejo assistiu à apresentação para prestigiar o novo affair.

Em dado momento do show, Mioto subiu no palco de surpresa, e os dois cantaram juntos a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó, para alegria dos fãs.

Assista:

E o Gustavo Mioto que entrou de surpresa durante o show da Ana Castela e cantou “Evidências” com ela… Fofos pic.twitter.com/DnE2iw7pT3

— Versinho (@VSertanejo) April 29, 2023

Gustavo Mioto e Ana Castela posam com a família da cantoraReprodução

Ana Castela e Gustavo MiotoReprodução/ Instagram

Neste mês, Ana Castela atualizou o status de relacionamento com Gustavo Mioto, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash Uol.

“Ainda não é namoro, mas claro que já passamos da fase do ‘estamos [nos] conhecendo’. Já nos conhecemos, conhecemos a família. Mas, por enquanto, vamos deixar tudo em off. No dia em que virar namoro mesmo, vou a público contar que estou namorando”, adiantou Ana.