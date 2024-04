Vídeo: Wajngarten denuncia nova tentativa de invasão ao seu prédio

São Paulo – O advogado Fabio Wajngarten, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), voltou a acionar a polícia após uma nova tentativa de invasão ao prédio onde ele mora, no bairro de Higienópolis, no centro de São Paulo.

Um homem que se apresentou como “Lucas” tentou abrir a porta do condomínio. Ao não conseguir, ele conversou com o porteiro pelo interfone e disse ser “sobrinho do Fabio”.

Ele mexe no celular por alguns segundos e vai embora enquanto o porteiro checava a informação.

Na rede social X, Fabio Wajngarten disse que vai registrar um novo boletim de ocorrência. “Por óbvio, não é meu sobrinho nem nessa e nem na outra encarnação. Farei novo boletim de ocorrência. Vamos pegar esse vagabundo”, escreveu.

Segunda tentativa No dia 2 de abril, um casal tentou invadir o prédio em que Wajngarten mora, no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

A tentativa de invasão foi registrada pelas câmeras de segurança do edifício. As imagens mostram um carro que chega primeiro e estaciona do outro lado da rua. Em seguida, outro veículo para diante do prédio, e um casal se dirige ao portão de acesso.

Com um celular nas mãos e demonstrando estar conversando com alguém, a jovem empurra o portão como se fosse entrar sem precisar se identificar. O portão, no entanto, permanece fechado.

Ao perceber que a tentativa de entrar no edifício foi frustrada, o motorista do veículo estacionado do outro lado da rua arranca e vai embora. Logo depois, o casal volta para o carro parado na rua e vai embora.