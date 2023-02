Virginia cria mega festa aberta ao público para comemorar aniversário

Virginia Fonseca e Zé Felipe se preparam para voltar a Governador Valadares, em Minas Gerais, para reviver o início da história em um momento especial. Prestes a completar 24 anos, a influenciadora digital decidiu comemorar o aniversário em grande estilo com uma festa aberta ao público, cujo tema é Malvada Sunset. O evento acontecerá no dia 8 de abril, no Parque de Exposição Agropecuária.

“Malvada Sunset vai ser A FESTA! Estou muito animada, planejamos cada detalhe para comemorar meu aniversário que é dia 6 no final de semana e ter a oportunidade de dividir esse momento com as pessoas que acompanham a nossa família. Joseph vai fazer um show completo, daqueles para pular e dançar demais!”, declara Virginia Fonseca. Zé Felipe completa que “eu e minha gata vamos voltar ali em Governador Valadares, lugar onde toda a nossa história aconteceu. Quem sabe os próximos sejam em outras cidades, né?”.

Virgínia e Zé Felipe (Reprodução: YouTube)

Virgínia e Zé Felipe Reprodução: YouTube

****Foto-virginia-e-ze-felipe (2)

Após a atitude do rapaz, os dois passaram a conversar pela rede social. Com o tempo, o bate-papo evoluiu para conversas ao telefone até que, finalmente, os jovens resolveram se conhecer pessoalmente. Aliás, antes que o encontro acontecesse, o cantor dedicou a música My Baby a “Virgínia de Londrina”Virgínia Fonseca e Zé Felipe (Reprodução: Instagram)

****Foto-virginia-e-ze-felipe (6)

Após a homenagem de Zé, o cantor viajou até Londrina, onde Virgínia morava, para passar um tempo com a influencer. Tempos depois, o filho de Leonardo surpreendeu a moça com um pedido de namoroKevin Frighetto/Divulgação

Virgínia Fonseca e Zé Felipe

Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão esperando o segundo bebêReprodução/Instagram

Zé Felipe e Virgínia Fonseca

Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca Ze Felipe we pink

Ela e Zé FelipeFoto: Instagram/Reprodução

Zé Felipe e Virginia Fonseca em clipe

Zé Felipe e Virginia Fonseca Instagram/Reprodução

Virgínia e Zé Felipe (Reprodução: Instagram)

Virginia Fonseca e Zé FelipeReprodução/Instagram

****Foto-virginia-e-ze-felipe (4)

Durante entrevista ao PodDelas, Virgínia revelou que o pedido a deixou surpresa. Ela, no entanto, resolveu aceitar, pois achava Zé Felipe “gato e gente boa”Reprodução/Instagram

*****Foto-virginia-e-ze-felipe (13)

Zé Felipe e Virgínia FonsecaReprodução/Instagram

*****Foto-virginia-e-ze-felipe (12)

Um mês depois de descobrir que seria pai, Zé Felipe pediu Virginia em casamento. O casal estava junto há 4 meses. Eles oficializaram o relacionamento na sala do cantor, em Goiânia. Leonardo apareceu na cerimônia de regata e bermudaReprodução/Instagram

Além de Zé Felipe, a festa contará com outras atrações que serão divulgadas até a data do evento. Para participar do Malvada Sunset os fãs terão que comprar os ingressos, que já estão à venda para compra presencial e online, a partir de R$ 46,00.

Ali no interior de Minas Gerais, Virgínia deu início a carreira que transformou a sua vida. Anos depois, na mesma cidade, começou uma história de amor com o esposo e pai das filhas Maria Alice e Maria Flor.

Ambientado no clima do clipe mais visto no Youtube em 2022, que dá nome ao projeto, o evento terá 8h de duração, uma super estrutura de palco e luzes, camarote all inclusive, praça de alimentação e ativação de marcas.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.