Vigilante terceirizado é atropelado por trem da CPTM em São Paulo

Um homem de 54 anos foi atropelado na manhã desta quarta-feira, 6, por um trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 6h50 envolvendo um trem do Expresso Aeroporto na entrada do lavador da Barra Funda, Linha 7-Rubi. Segundo a companhia, a vítima é um vigilante terceirizado, que trabalhava no momento em que foi atingido. “A vítima já foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao pronto socorro. Não houve interrupção da circulação do Expresso Aeroporto”, diz trecho da nota da CPTM. O homem foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas. A informação preliminar é que a vítima sofreu múltiplas fraturas e está sendo intubado.

