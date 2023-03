Viih Tube e Eliezer mostram quarto da filha: “Falta só você, princesa”

Pouco depois de engatarem o relacionamento, Viih Tube e Eliezer anunciaram que estavam esperando a primeira filha, Lua 05/03/2023 19:48, atualizado 05/03/2023 19:48

Viih Tube utilizou o Instagram, neste domingo (5/3), para mostrar o quarto da filha Lua, do relacionamento com Eliezer do Carmo, pronto. A influencer ainda aproveitou para publicar um vídeo no YouTube para mostrar detalhes do local e se declarou ao amado.

“Minha família é meu tudo, o quartinho ficou pronto, falta só você agora, princesa. Algumas pessoas me falam ‘mas, meu Deus, só posta foto com sua família, só posta coisas da gravidez’. Desde que comecei na internet é isso, eu compartilho tudo da fase que estou vivendo com muita verdade, da forma mais real que eu puder. Eu amo o que faço exatamente por isso, que no final vira meu diário de momentos bons e ruins também”, comentou Viih Tube.

Conheça a história de amor de Eliezer e Viih Tube

Viih Tube foi participante do BBB21 e, mesmo sendo integrante do Camarote no reality show, teve que lidar com a badalação e a mudança de vida após o programa.

Eliezer, por sua vez, participou do BBB22 e era parte da Pipoca. Total anônimo, o participante teve mais dificuldade com a vida de celebridade e se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo em maio de 2022.

Viih Tube foi uma das pessoas que ajudou Eli com a adaptação no novo estado. Os dois começaram a trocar mensagens e se aproximaram por meio das redes sociais, surpreendendo os internautas.

Os dois, então, começaram a ser flagrados juntos em lugares públicos e eventos particulares, levantando suspeitas de um romance. Ainda em maio de 2022, o primeiro beijo e uma relação assumida "sem rótulos".

Desde então, Eliezer e Viih Tube não se desgrudaram mais. Passaram o Dia dos Namorados juntos e fizeram viagens para pontos turísticos como Fernando de Noronha, mas sem assumir nenhum compromisso.

Em agosto, três meses após assumir o romance, Eliezer pediu Viih Tube em namoro com uma surpresa romântica montada em um quarto de hotel. Os dois comemoraram bastante a união nas redes sociais.

Apesar do namoro não ser a intenção inicial de nenhum dos dois, o relacionamento começou se desenvolveu bem. Os dois ex-BBBs chegaram a fazer um “casamento simbólico” no Rock in Rio.

Em setembro de 2022, um mês após o pedido de namoro, a grande surpresa: Viih Tube anunciou que está grávida e esperando um filho com Eliezer. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas foi muito celebrada pelo casal.

Em apenas quatro meses, Viih Tube e Eliezer construíram uma relação intensa e de bastante confiança, mesmo vivendo no mundo das celebridades. Que seja duradoura!

Na sequência, Viih Tube declarou o seu amor a Eliezer. “Eu não sei expressar como estou feliz, sou tão grata por estar vivendo isso, e vivendo isso com o Eli. Meu amor, obrigada por cuidar tanto da gente, às vezes não sei nem como agradecer do tanto que você cuida, dia após dia”, explicou

“1 ano atrás você não imaginava que estaria vivendo isso exatamente porque não se achava merecedor de ter sua família, não achava que era pra você receber tanto amor, sinto que você sempre teve medo de amar, até um pouco por trauma de coisas do seu passado que as pessoas nem sabem”, pontuou Viih.

Na sequência, a youtuber explicitou como Lua tem sorte de ter Eli como pai. “E hoje ver seus olhos brilhando com cada roupinha, cada curso que a gente se envolve, com cada detalhe do quartinho, você compartilhando do mesmo sonho que eu já tinha e agora sendo nosso, a Lua é muito sortuda por ter você como pai, e eu fico tão leve quando lembro que consegui dar um bom pai pra minha filha, isso não tem preço”, falou.

Por fim, Viih Tube falou sobre a relação com Eliezer. “Só obrigada meu amor, o seu apoio nos mínimos detalhes da gestação já me mostram muita coisa e você me passa o que mais preciso agora, segurança e força. Somos muito fortes juntos, e vamos conseguir ser os melhores pais que a Lua poderia ter, juntos”, completou.

