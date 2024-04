Viih Tube resolveu encerrar, de uma vez por todas, as tretas que aconteceram durante a festa de 1 ano de Lua, sua filha com Eli. A influenciadora resolveu deixar uma mensagem sobre os três dias de comemoração e ainda brincou com a possibilidade de repetir a dose para um irmãozinho.

“Filha, seu aniversário foi tão perfeito, não quero que outras coisas sobressaiam isso. Mesmo que a mamãe não tenha conseguido não dar satisfação para outras coisas, às vezes, é difícil não falar, não explicar, não se justificar, mas, na verdade, eu não preciso!”, começou ela.

Em seguida, a youtuber e ex-BBB seguiu com seu desabafo: “Então, peço desculpas porque não é a energia que você merece que tudo termine. Você é minha princesa e foi tudo por você. Tô tão feliz que você curtiu tanto! Isso é o mais importante”, afirmou.

Viih Tube ainda garantiu que não falará sobre a confusão com Manu Bahtidão novamente: “Por isso, não falarei mais sobre nada que não seja sobre como foi tudo maravilhoso, não é essa atenção/energia que minha família merece. Não me pronunciarei sobre mais nada, nem ninguém”, disparou.

Viih Tube faz desabafo após treta na festa da filha: “Traumatizou” Instagram/Reprodução

Eli se revolta após declarações de Manu Bahtidão e expõe prints Instagram/Reprodução

Eli se revolta após declarações de Manu Bahtidão e expõe prints Instagram/Reprodução

Eli se revolta após declarações de Manu Bahtidão e expõe prints Instagram/Reprodução

Eli se revolta após declarações de Manu Bahtidão e expõe prints Instagram/Reprodução

Viih Tube responde Manu Bahtidão após treta em festa

Viih Tube responde Manu Bahtidão após treta em festa Instagram/Reprodução

Viih Tube responde Manu Bahtidão após treta em festa Instagram/Reprodução

Viih Tube faz desabafo após treta na festa da filha: “Traumatizou” Instagram/Reprodução

Descubra detalhes da festa de Lua, filha Viih Tube e Eli Instagram/Reprodução

“Amor pra sempre”, declara Viih Tube no aniversário de Eli Instagram/Reprodução

Viih Tube muda de visual e arranca suspiros nas redes sociais Instagram/Reprodução

Viih Tube relata incidente de filha com pet: “Quase mordeu o rostinho” Instagram/Reprodução

No fim, ela ainda brincou com a possibilidade de repetir a festa para o segundo filho: “Mas seu irmãozinho, quando vier, vai ser só um bolinho. A mamãe traumatizou kkkkkk e ele ou ela vai entender kkkk”, encerrou.

Eli se revoltou com as declarações da cantora E a treta envolvendo Viih Tube, Eli e Manu Bahtidão ganhou mais um capítulo na noite de domingo (14/4), último dia da comemoração de 3 dias do primeiro aniversário de Lua, filha dos ex-BBBs. Depois da youtuber, o marido resolveu se manifestar nas redes sociais.

Através dos stories do Instagram, o influenciador soltou o verbo contra a cantora, após ver uma entrevista que ela deu ao colunista Leo Dias, afirmando que o filho foi expulso da festa.

“Foram seis meses planejando a festa da minha filha. Aliás, a festa da minha filha foi muito maravilhosa, muito linda, pra virar esse circo que tá virando. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu acabei de assistir a live da Manu e acho que o que aconteceu foi falta de comunicação”, começou ele, antes de expor os prints das conversas que teve com a equipe da cantora, inclusive com a babá do filho dela.

Em seguida, Eli fez outro vídeo e marcou Leo Dias, se desculpando por ter reagido à matéria publicada por ele, após o jornalista revelar o áudio da conversa que teve com Manu Bahtidão, comprovando que ela falou, sim, sobre a retirada do filho da festa.

“Agora, marcando o Leo Dias porque eu acabei de escutar o áudio que foi a Manu que passo Leo Dias a informação. Então, apaguei, peço desculpas pro Leo, o Leo só publicou o que a Manu falou. E deixei também os prints do que realmente aconteceu, como é que foi, a cronologia dos negócios”, contou.

Logo depois, o ex-BBB mandou um recado direto para a cantora: “Gente, eu tinha até chamado a Manu pra conversar depois da Live pra esclarecer o mal entendido. Mas, Manu, você falar que a gente expulsou seu filho da festa, mano?”, queixou-se.

E continuou seu desabafo: “Eu não me meter nisso. O negócio aconteceu sábado eu fiquei calado, tá? Quando eu vi a publicação do Leo Dias, meu sangue subiu porque eu não gosto de mentira, ainda mais envolvendo Também não queria que a Manu fosse atacada porque a minha música com a Viih, de namoro, de relacionamento, é a música da Manu. Foi por isso que a gente chamou ela. Além disso, é porque a Manu sempre mandou muito carinho pra gente”, comentou ele.

No fim, Eli afirmou que tem outras coisas envolvidas no caso: “Tem muito mais coisa por trás, se eu fosse falar tudo. Eu não quero não queimar mais ninguém”, garantiu.

As acusações de Manu Bahtidão Manu Bahtidão voltou a falar sobre o cancelamento de seu show na festa de aniversário de 1 ano de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer. A cantora, que havia se desculpado por não chegar a tempo no evento, agora afirma que foi destratada pela influenciadora e que seu filho teve a entrada barrada por não ter convite.

Segundo Manu, mesmo atrasada e sem poder realizar a apresentação combinada com a influencer por já ter outro compromisso, perguntou para a assessoria de Viih Tube se poderia deixar o filho, de 7 anos, para curtir a festa infantil na companhia da babá, e se eles poderiam ficar no quarto que havia sido reservado para ela. Mas a resposta da equipe foi negativa:

“Em momento algum recebi convite. Eu pedi a equipe dela para que meu filho de 7 anos ficasse na festa, eles disseram não […] A vontade era chorar e vergonha, eu não precisava disso. Sou cantora, fui entregar meu show de graça e não pude deixar meu filho de 7 anos junto com a babá dele para curtir, não deixaram porque não foi convidado”, disse ela ao colunista Leo Dias.

A cantora ainda criticou a postura de Viih Tube. “Quando cheguei, fui cumprimentar a Viih, mas ela disse: ‘Oii!’ e foi embora. Ai eu virei para assessora que estava me guiando até o palco e perguntei: ‘Ela é assim com todo mundo?’. Fiquei sem acreditar naquilo”, completou Manu Bahtidão.