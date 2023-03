Fred Nicácio detona Key e Gustavo após eliminação: “Me frustrei”

Convidado do café da manhã com Ana Maria Braga nessa quarta-feira (1/3), Fred Nicácio não poupou palavras duras para se referir a Key Alves e Gustavo, dois de seus principais aliados no BBB23. Questionado pela apresentadora sobre qual seria seu principal arrependimento no reality show, o médico respondeu citando a confiança que tinha no casal.

“Ter confiado cegamente no Cowboy e na Key“, replicou. “Como eu me frustrei quando eu vi as coisas que eles falavam de mim e eu já tinha sentido. Mas como a gente esta num jogo que precisa de ações para além de percepções eu não consegui agir. Em algum momento, você acaba querendo ignorar o que você sente e crer apenas no que vê”, lamentou.

O brother se mostrou incrédulo com as atitudes de Guskey. “Depois das cenas que eu vi deles depois debochando de mim e depois me acariciando… o Cowboy olhou no meu olho e disse ‘eu te amo, negão’. Como alguém consegue olhar no olho, falar que ama e depois fazer esse tipo de coisa?! A Key o tempo todo ali comigo, adulando e depois só falava mal”, completou.

BBB23 Fred Nicácio e Tadeu Schmidt

Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do BBB23Foto: Globo/Reprodução

Fred Nicácio

Fred Nicácio no café com Ana Maria BragaReprodução

Fred-Nicácio-Fabio-Gelonese-Reencontro

Reencontro de Fred Nicácio e o marido após eliminaçãoReprodução/Instagram

Fred Nicácio –

Fred Nicácio chora no Bate-Papo BBBReprodução/Globoplay

Enquete UOL Fred Nicácio e Cara de Sapato

Fred Nicácio e Cara de Sapato aparecem empatados nas prévias do BBB23