Violência: ônibus deixam de ir até o final de linha de Tancredo Neves

O final de linha no bairro de Tancredo Neves foi, mais uma vez, alterado devido à violência no bairro. Nesta terça-feira (18), o final de linha foi montado provisoriamente no Conjunto Arvoredo.

Os veículos circulam pelo bairro, mas não param no final de linha habitual. O policiamento continua reforçado no bairro.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), os ônibus só estavam indo até o conjunto Arvoredo e não há previsão de retorno para que voltem a circular normalmente.

Nessa segunda-feira (17), a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou, em nota, que as gestões das escolas municipais Maria Dolores, Maria Felipa, Proª Anfrísia Santiago, 22 de Abril, Maria da Conceição Santiago Imbassahy, Beiru e Cmei Vovô Zezinho estão com as aulas suspensas, por estarem localizadas na área de conflito.