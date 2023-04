Vítima da demissão em massa da TV Globo, Eduardo Tchao se manifesta

Eduardo Tchao foi uma das vítimas da demissão em massa do jornalismo da TV Globo. Após 37 anos de emissora, o repórter foi dispensando nesta segunda-feira (3). Através de suas redes sociais, ele agradeceu pelo tempo de casa e afirmou não guardar mágoas.

“Sempre gostei de ter fontes, de conversar, de frequentar gabinetes, delegacias e restaurantes atrás de um ‘furo jornalístico”. Trabalhei na pandemia e até recentemente dentro de um CTI. Ganhei prêmios – Esso de Jornalismo Esportivo foi um deles – e conheci o mundo”, começou ela na legenda de uma publicação com a sua última matéria.

Tchao ainda desabafou, dizendo que entende a estratégia da emissora, de querer economizar. “Me emocionei com algumas ligações de amigos da redação – Pedro Bassan foi um deles. Mas a vida segue. Existe vida fora da TV Globo. Detalhe: hoje foi mais uma reportagem exclusiva feita em parceria com o Felipe Freire. Obrigado, Peter e Bonacchi! Vocês moram no meu coração”, agradeceu aos colegas de trabalho.

Nos comentários das postagens, alguns seguidores reagiram e deram apoio ao jornalista. “A Globo não vai falir, mas vai perder sua essência e consequentemente seu espaço, dispensando desse jeito ótimos profissionais”, disse um deles. “Você é demais. Você é o melhor jornalista que conheço. Eles perdem um grande profissional”, completou outro.