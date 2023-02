Após posicionamento de Mariene de Castro, Carlinhos Brown convida: ‘Meu trio está aberto’

Após a cantora Mariene de Castro publicar um texto criticando a falta de convite dos poderes públicos para sair no Carnaval de Salvador, Carlinhos Brown se posicionou sobre o caso nesta quarta-feira (15) e a convidou para cantar com ele: “Meu trio está aberto para ela cantar o que quiser”.

Na publicação, feita na terça (14), Mariene dá a entender que o motivo pelo qual não foi chamada seria de caráter religioso. “Eu nasci e me criei nessa cidade que nunca deu espaço de dignidade a música que eu faço. Deve ser porque canto macumba. Já me disseram para parar de cantar essas coisas que é coisa do ‘diabo'”, comentou.

Sobre a postagem, Brown disse: “Se a gente for ver isso da macumba, eu sou o macumbeiro-mor na música baiana. Nós não precisamos dar ouvidos a isso”. Ele também comentou sobre a menção dela ao ‘diabo’:

“‘Diabo’ era um guerreiro africano, que usava sua espada contra as pessoas que tentavam levar negros para o escravagismo. E aí diziam ‘Esse negro é o diabo’, e se popularizou. Então não discordo que essa música é do diabo não”, brincou o cantor.

Ele também relembrou o passado da artista na Timbalada. “Ela decolou primeiro que todo mundo, mas era uma timbaleira”.

Veja publicação feita por Mariene:

