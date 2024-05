Vítimas de crime na web, irmã e mãe de Davi vão parar na delegacia

A semana começou tensa e terminou em delegacia para Elisângela e Raquel Brito, mãe e irmã de Davi, respectivamente. Acontece que as duas duas tiveram suas contas no Instagram hackeadas e foram até a distrital, que fica no bairro da Boca do Rio, em Salvador, Bahia, na quinta-feira (2/5), para registrar a denúncia. Os criminosos cibernéticos também invadiram o perfil do campeão do BBB24.

O invasor começou, na última segunda-feira (29/4), a postar stories no perfil do brother para divulgar falsos investimentos. Na ocasião, a equipe de Davi utilizou a rede social X, antigo Twitter, para alertar os fãs sobre os golpes: “Pedimos que por favor não caiam em nada mensagens nem story nos perfis de Davi Brito e de Raquel Brito”.

O golpe aplicado pelo hacker já é conhecido, mas ainda tem muita gente que acredita e cai. Neste caso, o criminoso virtual invade algum perfil de notoriedade e divulga investimentos fraudulentos com altos retornos. No entanto, a prática serve para roubar dinheiro das vítimas.

Na maioria dos casos, os golpistas entram em contato com as pessoas por meio de mensagem direta, com apresentação de ofertas irreais. É necessário desconfiar de promessas de lucros garantidos ou retornos muito altos em um prazo curto. Os investimentos reais contam com algum grau de risco.

Davi

Reprodução/Instagram

Davi golpe

Reprodução/Instagram

Davi Brito, BBB24

Davi Brito Instagram/Reprodução

Davi feliz na final do BBB24

Davi

Davi na final do BBB24

Davi, campeão do BBB24 Reprodução

Matteus, Davi e Isabelle na final do BBB24

Matteus, Davi e Isabelle na final do BBB24 Reprodução

Davi Brito

Davi Brito Reprodução/X

Davi Brito vence última prova do BBB 24 e garante vaga na final

REPRODUÇÃO/GLOBO

Davi Brito campeão lider

Davi – BBB

Davi Reprodução

Além disso, é importante denunciar a prática na própria plataforma do Instagram. Dessa forma, a empresa poderá verificar a atividade ilícita e tomar medidas cabíveis.

Raquel Brito, que também assessora o irmão, revelou à polícia que os bandidos foram além da divulgação de fraude: de acordo com o portal BNews, ainda tentaram extorqui-la e pediram a quantia de R$ 20 mil para que devolvessem o acesso à conta.

A influenciadora relatou, ainda, que ela e a mãe também tiveram os acessos ao e-mail e Facebook invadidos. Raquel também contou o primeiro nome de um dos integrantes do grupo, Mateus. A identificação chegou até ela quando recebeu uma mensagem no celular sobre a portabilidade da linha telefônica.

Davi Brito se revolta com ataques e desabafa Na quinta-feira (2/5), Davi Brito usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que vem sofrendo, depois de se tornar o campeão do BBB24. O baiano colocou a boca no trombone e afirmou que não desistiu de estudar medicina, conforme alguns rumores que circulam nas redes sociais. “Deixem minha vida”, pediu num live no Instagram.

“Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha Medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: ‘Davi, você não vai ser médico’, estou esperando só a faculdade me ligar”, esclareceu.

E completou: “Falem o que vocês quiserem, mas eu vou estudar, vou virar médico, me formar. Vou ser um negro que conseguiu chegar no topo, mais um preto que veio da favela, periferia”.

Davi aproveitou para falar sobre seu status atual de relacionamento, após terminar com Mani Rego e ser flagrado jantando com a influenciadora Bárbara Contreras. “Para quem está pensando que vai me derrubar, não vai. Se eu canto é: ‘Davi está apaixonado, isso, aquilo’. Para com isso, galera. Deixem minha vida”, pediu.

O ex-motorista de aplicativo continuou: “Se eu quiser conhecer uma menina, estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha. Vou seguir minha vida em paz, vou estudar Medicina, vou virar doutor”.

Sobre Mani, com quem namorou por um ano e meio, ele explicou que o fim é definitivo e encerrou reforçando que é livre e faz o que bem entender. “Eu vou seguir minha vida, vida que segue. O relacionamento que eu tinha lá atrás, que hoje eu não tenho mais, isso cabe a mim resolver. Estou vivendo. Quanto mais vocês falarem, mais eu continuo vivendo”, concluiu.