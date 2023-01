Pode comemorar, torcedor rubro-negro! Acabou o jejum. O Vitória venceu pela primeira vez no Campeonato Baiano 2023. Na quarta rodada, disputada na noite desta quinta-feira (26), o Leão se mostrou efetivo, venceu o Doce Mel por 3×0, e fez a festa da galera no Barradão.

Os torcedores precisaram esperar um bocado por lances de emoção. O primeiro tempo começou morno e sem jogadas criativas. O Doce Mel se defendeu bem, mas não assustou em nenhum momento. Já o Vitória melhorou o desempenho e teve chances claras de abrir o placar, mas não conseguiu converter. Substituto de Léo Gamalho, que passou por cirurgia no braço, Tréllez desperdiçou pênalti e passou a ser vaiado pela torcida.

Os gols estavam reservados para o segundo tempo. Antes apagado, Rafinha apareceu para abrir o placar e dar a assistência para o tento do uruguaio Nicolás Dibble. Com o resultado assegurado, João Burse ainda se deu ao luxo de substituir alguns de seus principais jogadores no final do jogo. Um dos acionados pelo treinador, Alisson Santos deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o Vitória somou quatro pontos, deixou a zona de rebaixamento e assumiu o oitavo lugar na tabela de classificação. No entanto, o rubro-negro ainda pode perder posição, pois o Bahia de Feira, que está em nono lugar, com dois pontos, entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, no fechamento da rodada. Já o Doce Mel, ainda sem vencer na competição, agora amarga a lanterna, com apenas um ponto.

O Vitória volta a campo no domingo (29), às 16h, quando disputa o primeiro Ba-Vi da temporada. O clássico, válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano, será disputado na Fonte Nova. No mesmo dia, porém às 18h, o Doce Mel visita o Barcelona de Ilhéus, no estádio Mário Pessoa.

Espera e festa

A primeira investida perigosa do jogo só saiu após 28 minutos de bola rolando, quando o zagueiro Camutanga deu belo passe em profundidade para João Lucas. Ele cruzou para Tréllez na área, mas o defensor adversário Fernandes apareceu para afastar a redonda. Na sequência, a bola sobrou para Osvaldo na marca do pênalti e ele isolou.

No despertar rubro-negro, Rafinha cabeceou para fora. Depois, Osvaldo voltou a aparecer, dessa vez com uma bela jogada individual. Ele serviu Tréllez, viu o centroavante cruzar na pequena área e Henrique colocar a mão na bola. Pênalti cobrado e desperdiçado pelo colombiano aos 36 minutos. O chute de Tréllez bateu na trave após desvio sutil do goleiro Rodolfo, que estava adiantado no lance.

Apesar do baque, o Leão seguiu tentando abrir o placar. Em boa jogada pela esquerda, João Lucas lançou Rodrigo Andrade. O volante pegou bem na bola, mas o goleiro Rodolfo roubou a cena com uma ótima defesa e evitou que o marcador fosse aberto antes do intervalo.

Logo no começo do segundo tempo, o Vitória criou boa oportunidade. Zeca deu passe açucarado para Tréllez e o centroavante ficou de cara para a meta, mas chutou para fora. O gol saiu aos 18 minutos. Zeca cruzou da direita, o goleiro Rodolfo saiu muito mal, Rafinha aproveitou a falha e estufou a rede. Antes do chute, a bola tocou no braço esquerdo do atacante rubro-negro, mas a arbitragem não marcou: 1×0.

O segundo gol não demorou a sair e foi marcado por um jogador que deixou o banco de reservas. Nicolás Dibble precisou de apenas quatro minutos em campo para ampliar o placar. Rafinha fez bela jogada individual pela esquerda e cruzou para a área. O uruguaio chegou por trás e colocou a redonda para beijar a rede: 2×0.

Um dos destaques do Vitória na etapa final, Nicolás Dibble ainda deu a assistência para o terceiro gol do Leão. Ele foi na linha de fundo e, como manda a cartilha, tocou para o meio da área. Livre de marcação, Alisson Santos bateu e deu números finais ao jogo aos 41 minutos: 3×0 no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 3×0 Doce Mel – 4ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória: Dalton, Zeca (Jobert), Dankler, Camutanga e João Lucas; Léo Gomes (Charlys), Rodrigo Andrade e Gegê (Diego Torres); Osvaldo (Nicolás Dibble), Tréllez e Rafinha (Alisson Santos). Técnico: João Burse.

Doce Mel: Rodolfo, João Vitor, Marcelo Alves, Fernandes e Rivaldo (Givanildo); Antônio Carlos, Sandro, Henrique Marcos e Silas (Davi); Roberto Júnior e Peu (Caio Jambeiro). Técnico: Eduardo Bahia.

Estádio: Barradão

Gol: Rafinha, aos 18 minutos, Nicolás Dibble, aos 25, e Alisson Santos, aos 41, do 2º tempo

Cartão amarelo: Henrique, Léo Gomes, Marcelo, Rafinha, Nicolás Dibble

Público (pagante): 5.995

Renda: R$ 55.194,50

Arbitragem: Wagner Francisco Souza, auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Daniella Coutinho Pinto.