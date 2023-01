Vitória deve ter novos reforços até 5 de fevereiro, diz presidente

Até o momento, 10 reforços chegaram para a temporada 2023 do Vitória e, de acordo com o presidente Fábio Mota, outros novos contratados pintarão na Toca do Leão até o início de fevereiro. Segundo o dirigente, o clube segue buscando novas peças para o elenco, inclusive no mercado estrangeiro, em função da concorrência de outras praças, o que dificulta as negociações nacionais.

“O Vitória está no mercado. A gente pretende trazer. Hoje tem o Campeonato Paulista, que é um concorrente muito forte, com mais grana, tem muitos jogadores que já estão contratados. O Vitória está buscando jogadores fora do Brasil. O Vitória nunca se fechou para o mercado”, afirmou Fábio Mota.

De acordo com o presidente rubro-negro, a previsão é que alguns reforços sejam contratados até o início de fevereiro. “As conversas estão avançadas. Fiz reunião com (Edgar) Montemor e comissão. Criamos uma espécie de tempo para que a gente também não traga qualquer um. A ideia é que para o dia 5 já tenham novos reforços”, afirmou Fábio Mota, sem revelar nomes.

As contratações de dois atacantes de beirada e dois meias fazem parte dos planos da diretoria rubro-negra. “A gente precisava de dois pontas, dois jogadores de beirada, que a gente está procurando. Sabemos que com a situação do Dionísio, a gente precisa de um ou dois meias e mais um ou outro em outra posição. O planejamento foi superior. Reforçamos o clube com contratações mais robustas e mais caras pela importância da Copa do Brasil e também da Copa do Nordeste”, pontuou Fábio Mota.

No momento, o Vitória disputa a fase de grupos da Copa do Nordeste e a fase classificatória do Campeonato Baiano. O time enfrenta uma crise dentro das quatro linhas, principalmente pelos resultados amargados no estadual, torneio em que o Leão ainda não venceu e ocupa a lanterna da tabela de classificação.

O Vitória entra em campo pela quarta vez no Baiano na quinta-feira (26), às 17h15, contra o Doce Mel, no Barradão, para tentar mudar essa situação.

“Nós começamos uma pré-temporada com todas as condições que um grande clube tem. Todas as condições de trabalho. Não devemos salário, bicho. Tudo que está acertado, está cumprido. Nós vamos sair dessa maré. É uma fase que vai passar. Trabalhamos todo dia, temos fé em Deus e não temos dúvida nenhuma que vamos sair já na próxima rodada”, projetou Fábio Mota.