Vitória x Itabuna: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Itabuna se enfrentam na segunda rodada do Campeonato Baiano no domingo (15), às 16h, no Barradão. O Leão busca a primeira vitória no estadual, após empatar na estreia em 1×1 com o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Já o Dragão quer o segundo triunfo consecutivo depois de bater o Jacobinense por 1×0, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Confira a seguir todos os detalhes do jogo:

Transmissão

A partida será transmitida pela TVE Bahia, tanto na televisão aberta como no canal de YouTube da emissora.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton, Railan, Camutanga (João Victor), Marco Antônio e Vicente; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Eduardo (Diego Torres); Gegê (Alisson Santos), Tréllez e Osvaldo (Rafinha). Técnico: João Burse.

Itabuna: Thiago Passos, João Neto, Jan Pieter, Jacques e Elivelton; Hebert, Matheus Chaves e Alex Sandre; Cesinha (Flávio), Deivinho e Lucão. Técnico: Sérgio Araújo.

Arbitragem

Marielson Alves Silva apita o jogo, tendo como assistentes Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Carlos Eduardo Bregalda.

Ingresso

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

24h

Shopping Capemi

Sábado (14): das 10h às 16h.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Sábado (14): das 9h às 21h.

Bilheterias do Barradão

Domingo (15): a partir das 10h

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira

Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60