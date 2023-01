Vitória tem quatro novidades na lista de relacionados contra o Juazeirense

Depois dos dois tropeços no começo do Campeonato Baiano, o Vitória terá reforços para o jogo contra o Juazeirense, quarta-feira (18), às 19h15, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Regularizado, o volante Gustavo Blanco foi relacionado para o confronto e pode estrear com a camisa vermelha e preta.

Gustavo Blanco foi anunciado como novo reforço pelo Vitória em março do ano passado, mas não chegou a jogar em função de uma lesão na coxa. Ele acertou a renovação de seu contrato até junho de 2023, com vínculo por produtividade.

Recuperado, Blanco voltou a treinar normalmente com o elenco desde o começo da pré-temporada, iniciada em 28 de novembro, mas ficou fora dos quatro primeiro jogos da temporada porque ainda não estava regularizado. Antes vinculado ao Atlético-MG, seu ex-clube, o jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (17).

O mesmo deve ocorrer com o zagueiro Dankler e o centroavante Léo Gamalho. Eles foram relacionados pela primeira vez pelo técnico João Burse e devem estar regularizados até o final do dia.

O outro reforço é na lateral esquerda. Recuperado da contusão na panturrilha, João Lucas também será opção contra o Juazeirense e a tendência é que apareça entre os titulares. No jogo passado, Ruan Nascimento foi improvisado na posição.

O elenco do Vitória finalizou a preparação para o jogo contra o Juazeirense esta manhã, na Toca do Leão, e seguiu após o almoço de ônibus para Petrolina, cidade vizinha a Juazeiro, palco da partida. A lista de relacionados conta com 22 jogadores.