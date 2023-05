Viúva de Rolando Boldrin briga com herdeiros por controle da obra do artista

Patricia Boldrin, viúva de Rolando Boldrin, está em uma batalha judicial com Vera Boldrin, filha única dele com a cantora Lurdinha Pereira, e por Marcus Boldrin, neto que Rolando adotou legalmente como filho quando o jovem tinha 12 anos. No centro do imbróglio, estão as obras do cantor e apresentador, que morreu em novembro do ano passado, aos 86 anos.

De acordo com testamento deixado por ele, homologado em sentença judicial dada na quinta-feira (4/5), Patricia deve ter controle total sobre os direitos autorais do trabalho de Boldrin. A vontade do artista, contudo, tem sido contestada pelos herdeiros, sob a alegação é de que os desejos expressos no documento são inconstitucionais.

Segundo a legislação brasileira, metade do patrimônio deixado por uma pessoa morta deve ser destinado aos herdeiros. Com isso, Patricia não poderia ter controle pleno sobre a obra de Rolando, afirmam Vera e Marcus. Além disso, eles dizem não ter certeza sobre a veracidade do documento porque ele não foi assinado e celebrado na presença deles e de outras testemunhas numa reunião formal.

Rolando Boldrin morreu em novembro de 2022Divulgação/ TV Cultura

Ele estava com 86 anosDivulgação/ TV Cultura

Boldrin apresentava um programa semanalmente na TV Cultura, há 17 anosDivulgação/ TV Cultura

“A gente não sabe quanto vale a obra de Rolando. Hoje pode valer R$ 10, mas amanhã a Globo pode querer fazer um documentário sobre ele e aí passa a valer R$ 10 milhões. Não vamos mais questionar o fato de o testamento ser verdadeiro ou não, mas vamos contestar a divisão sobre os direitos autorais”, afirmou Marcua, à Folha de S. Paulo.

Já Patricia diz ter interesse na obra do marido o para “perpetuá-lo na área de educação, e impedir que vire boneco de festa de rodeio”. Ela afirma que Boldrin e a filha tinham divergências. “As opiniões do Rolando eram sempre divergentes às da filha. Ela assiste Record e tem preferências musicais que não correspondem às dele. Na questão política, ela é Bolsonaro. O Rolando não era pró-Lula, mas votaria nele nessa eleição. Ele tinha asco do Bolsonaro por causa da questão das vacinas e das falas agressivas.”